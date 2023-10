I tifosi dell’Inter non perdoneranno il tradimento a Romelu Lukaku. Sono già pronti 30mila fischietti per contestarlo a San Siro.

Un tradimento ancora non digerito

I tifosi dell’Inter glielo avevano promesso già quest’estate, quando le circostanze avevano avvicinato Lukaku alla Juventus. Il mercato poi è andato diversamente, con il belga che si è accasato alla Roma di Mourinho, prossima avversaria proprio dei nerazzurri. A San Siro l’accoglienza sarà incandescente e verrà riservato un trattamento particolare all’ex della gara. Sono già pronti, infatti, 30mila fischietti per contestarlo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

I giocatori della Rom festeggiano insieme la rete all’Olimpico (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images)

Fischietti pronti allo stadio

La Curva Nord dell’Inter non ha perdonato il tradimento e, dalle dichiarazioni dei giocatori, nemmeno lo spogliatoio ha accettato il cambio di maglietta dell’attaccante. Con tuta probabilità lo stadio fischierà il bomber per tutta la partita. Un episodio che sembra ricordare quanto accaduto in passato con Ronaldo, passato nel 2007 ai rivali del Milan. Anche in quell’occasione ci fu una marea di fischietti riservati al Fenomeno, autore tra le altre cose del vantaggio dei rossoneri nel derby (poi vinto però dall’Inter).

