Dopo l’annuncio dell’addio di Marc Marquez, la Honda è alla ricerca di un nuovo pilota che possa degnamente sostituire l’otto volte campione: tra i nomi sondati spicca quello di Maverick Vinales. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Maverick Vinales e Marc Marquez durante il Gp di San Marino a Misano. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Marc Marquez lascia la Honda. Il pilota spagnolo ha preso la decisione di raggiungere Gigi Dall’Igna in Ducati per dare il via a una piccola rivoluzione. La richiesta del pilota otto volte campione era stata quella di portare l’ingegnere italiano in Honda. L’affare però non è stato possibile da concretizzare e allora è stato Marc a raggiungerlo.

Addio Marquez: la Honda cerca un sostituto

La Honda adesso è alla ricerca di un suo sostituto. La prima idea è promuovere Johann Zarco dal team LCR al team ufficiale, ma il pilota ha un contratto con il team di Lucio Cecchinello che non vorrebbe arrivare all’estremo di un suo addio.

Per quanto riguarda il profilo top rider, piace molto Maverick Vinales: il pilota dell’Aprilia però ha un altro anno di contratto con la casa italiana. Si tratta di un accordo blindato che molto difficilmente non verrà fatto rispettare. Per questo motivo la Honda potrebbe dunque essere costretta a rivolgersi verso altri profili, per sostituire una presenza piuttosto ingombrante.

