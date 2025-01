Home | La Fiorentina non sa più vincere: al Franchi con il Torino non basta il gol di Kean

Fiorentina-Torino 1-1, non riesce ad uscire dal tunnel la Viola a cui mancava la vittoria da 5 giornate: al Franchi con i granata non basta il gol di Kean. Finisce tra i fischi del pubblico fiorentino, deluso dell’ennesimo mezzo passo falso della squadra di Palladino. Nonostante oltre un’ora di match disputato in superiorità numerica a seguito dell’espulsione di Dembelé nel Torino, la Viola non è riuscita a vincere: grave l’errore difensivo che ha regalato il pareggio a Gineitis.

Primo tempo: Kean approfitta dell’espulsione di Dembélé

L’atmosfera nel pre-partita è quella dei bei rapporti tra le tifoserie, ma in campo si fa subito sul serio. La Fiorentina parte meglio, dominando il possesso palla. Dopo un quarto d’ora arriva il primo tiro in porta: un mancino centrale di Gudmundsson, facile preda di Milinkovic-Savic. Il Torino, invece, punta sulle ripartenze e risponde con un colpo di testa di Tameze, altrettanto gestibile per De Gea.

Al 30′, l’episodio che cambia volto al match: Dembélé, già ammonito, commette un fallo ingenuo su Folorunsho e si prende il secondo giallo, lasciando il Torino in dieci uomini. La Fiorentina sfrutta subito la superiorità numerica e passa in vantaggio al 39′: Kean, rapido e opportunista, corregge di testa una ribattuta di Milinkovic-Savic su un tiro di Colpani.

Prima del recupero, il Torino ha una fiammata con Karamoh, che però angola troppo il tiro al termine di uno slalom solitario. La Fiorentina, invece, sfiora il raddoppio con Kean, ma senza successo.

Secondo tempo: Gineitis approfitta di uno svarione viola

Nonostante l’inferiorità numerica, il Torino rientra in campo con gli stessi uomini del primo tempo, mantenendo il proprio assetto. La Fiorentina, invece, domina territorialmente ma non riesce a creare occasioni davvero pericolose.

Il Torino lancia segnali di ripresa: Njie, con un’azione personale, si procura un’occasione d’oro ma sbaglia clamorosamente il tiro. Il pareggio arriva però al 62′, grazie a una disattenzione difensiva della Fiorentina: un pasticcio tra Comuzzo e Adli regala il pallone a Gineitis, che insacca l’1-1.

Nonostante i fischi dei tifosi per alcune scelte del tecnico Palladino, come l’uscita di Gudmundsson per Beltran, il Torino tiene il campo con ordine. La Fiorentina, invece, non riesce a sfruttare gli assalti finali per ritrovare il vantaggio.

La partita si chiude tra i fischi del pubblico di casa, deluso per la mancata vittoria contro un Torino ridotto in dieci uomini per oltre un’ora. La Fiorentina paga cara la propria imprecisione sotto porta e un’ingenuità difensiva. Per il Torino, invece, è un punto d’oro, ottenuto con grinta e compattezza.

