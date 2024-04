Coming out è un’espressione inglese usata per indicare la decisione di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Questa espressione deriva dalla frase inglese coming out of the closet (“uscire dall’armadio”), cioè “uscire allo scoperto”. La famosa attrice della nota serie tv per adolescenti One Tree Hill ha deciso di fare coming out e di uscire allo scoperto a 41 anni, lasciando i suoi fan completamente senza parole. (Continua a leggere dopo le foto)

Sophia Bush racconta il suo coming out a 41 anni

Sophia Bush ha deciso di raccontare il suo coming out a 41 anni. L’attrice, volto noto di One Tree Hill dove interpretata Brooke Devis, fidanzata di Lucas Scott (Chad Michael Murray), ha sconvolto tutti i suoi fan parlando del suo vero orientamento sessuale, che avrebbe scoperto e accettato solo in età adulta. La Bush ha avuto una relazione proprio con Chad Michael Murray, conosciuto sul set della popolare seire. Dopo cinque mesi dal matrimonio, tuttavia, è stata annunciata la separazione e l’anno successivo il divorzio. Con più anni ed esperienza sulle spalle, l’attrice ha riversato le insicurezze del suo matrimonio con Grant Hughes e il suo coming out come queer sulle pagine di Glamour, raccontando il viaggio di scoperta che l’ha portata a realizzare chi è veramente.

