La coppia vip italiana non si nasconde più: primo bacio pubblico (FOTO)

La coppia vip italiana non si nasconde più: primo bacio pubblico. Il magazine Chi ha sorpreso i suoi lettori con le foto di nuova paparazzata. I soggetti sono due volti noti del mondo dello spettacolo sui quali già da tempo si vociferava: ora gli scatti non lasciano più dubbi sul fatto che tra loro sia fiorita una bellissima relazione.

La coppia vip pizzicata al ristorante

Dopo mesi di avvistamenti in pubblico, in atteggiamenti del tutto riservati, la coppia vip si è finalmente sciolta lasciandosi andare a un romanticissimo bacio per le vie di Roma. I due si stavano frequentando già da diversi mesi (da quando si erano incontrati sul set di uno show televisivo), ma avevano mantenuto il massimo riserbo sulla relazione e gli amanti del gossip non hanno potuto fare altro che lavorare di immaginazione. Ma ora, i due hanno deciso di non nascondersi più come mostrano le foto delle dolcissime effusioni al chiaro di luna.

La paparazzata di “Chi”

Le foto della paparazzata, pubblicate dal magazine Chi, non lasciando dubbi sul fatto che la coppia abbia deciso di far passare la relazione ad uno step successivo. Fino ad ora i due avevano mantenuto la massima segretezza, avendo bisogno di conoscersi e prendere del tempo per capire se la storia potesse decollare o meno. Lei, infatti, viene da una separazione con un noto conduttore televisivo e, oltre alla sofferenza per la fine dell’amore, conosce bene le conseguenze, a volte deleterie, dell’esposizione mediatica. Da lì la necessità di proteggere la nuova storia almeno nelle fasi iniziali oltre che i figli avuti dalle relazioni precedenti. Ora però, la conduttrice e il ballerino non vogliono più nascondersi e sembrano pronti a vivere liberamente il loro amore.

