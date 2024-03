Ogni anno su Rai 1 va in onda Ballando con Stelle, talent show dove artisti vari si cimentano nel mondo della danza. In queste ore un ex volto noto del programma ha deciso di raccontare il suo periodo difficile. Il 38enne argentino da tempo lotta con la depressione e l’ha svelato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

Daniel Osvaldo, ex volto di “Ballando con le Stelle”, parla del suo periodo difficile

Cantante, calciatore, personaggio tv ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, Daniel Osvaldo sta lottando da tempo lotta con la depressione e l’ha svelato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Devo fare alcune confessioni sulla mia vita su alcune decisioni. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente. Sono così a terra che ho bisogno di sfogarmi e dire tutto. Da tempo lotto contro la depressione che mi ha portato alla dipendenza da alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Ho una malattia specifica: perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze che peggiorano la mia situazione, cado nell’autodistruzione. In passato sono stato un giocatore d’élite, ero una persona differente, orgogliosa e sicura di sé: una persona che oggi non riconosco”.

