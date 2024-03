Kate Middleton, spunta l’assurda profezia della chiromante – Uno scrittore molto amato in Italia e all’estero prima di lasciarci disse: «Quando nasci ti danno un biglietto, indecifrabile, dentro il quale c’è scritto tutto il tuo avvenire. Le malattie, gli amori, il successo, l’insuccesso, gli incontri importanti, c’è scritto tutto lì. Anche il giorno e l’ora della tua morte. È nel ticket, è nel prezzo del biglietto. Io non capisco i miei amici quando cominciavano a diventare vecchi, cominciavano a diventare tristi. Perché non lo sapevi che s’invecchia? Cos’è una novità? Ti devi preparare a tutto, come ti prepari alla vita quando sei giovane. Devi prepararti alla fine della vita, quando sei vecchio, senza disperazione perché è naturale.Era già scritto». La riflessione è di Andrea Camilleri e ben si adatta all’ultima rivelazione riguardante Kate Middleton, la moglie del futuro re di Inghilterra. Stando a quanto dichiarato da alcuni giornali di gossip, qualche tempo fa, Kate avrebbe avuto un incontro con una chiromante. La presunta veggente le avrebbe anticipato qualcosa di ben preciso. (continua a leggere dopo le foto)

Kate Middleton, spunta la profezia della chiromante: era tutto scritto

Kate Middleton sta lottando contro un importante problema di salute. Il recente video da lei postato che la vede provata ha commosso il mondo intero. La principessa di Galles sarebbe alle prese oggi con la chemioterapia. Da qui la richiesta alla stampa e ai sudditi di un po' di privacy per lei e la sua famiglia. In queste ore però emerge un'altra storia legata al destino di Kate e alla relazione con il Principe William. Una profezia che sembra provenire direttamente dalle linee della sua mano, come scrivono alcuni tabloid oggi.

Kate Middleton, spunta la profezia della chiromante: cosa le aveva anticipato

Elegante, riservata, sempre sorridente. Kate Middleton è entrata nel cuore degli inglese per i suoi modi affabili. Secondo quanto rivelato da “Super Eva” il suo futuro accanto a William era già scritto: “Ciò che molti potrebbero non sapere è che il suo destino sembrava essere stato predetto già dall’età di 13 anni, grazie a un presunto incontro con una chiromante durante una recita scolastica”.

