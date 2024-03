Home | Kate Middleton, finalmente rotto il silenzio: come sta

Kate Middleton, finalmente rotto il silenzio: come sta – “La toppa peggio del buco”, verrebbe da dire. Si complica il giallo della foto di Kate Middleton con i suoi figli. Tanti dettagli erano finiti nel mirino della stampa: il polso di Charlotte e la mano della principessa senza anelli. E ancora la forma del pavimento e l’albero sullo sfondo. Da quando Kensington Palace ha pubblicato lo scatto, sono stati resi noti da giornali e gente comune. Tanto che le principali agenzie fotografiche hanno deciso di ritirare la foto e a stretto giro sono arrivate le scuse della Principessa. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, esplode forte l’imbarazzo: cosa si è scoperto

Leggi anche: Kate Middleton, slitta il ritorno in pubblico: cosa succede

Kate Middleton, finalmente rotto il silenzio: come sta

La fotografia pubblicata da Kensington Palace, che la mostra con i suoi tre figli, è stata ritirata domenica sera da alcune delle più grandi agenzie fotografiche del mondo per timore che fosse stata “manipolata”. Tra queste spiccano Getty, Associated Press, Agence France-Presse e Reuters. A gran sorpresa sono giunte le scuse della diretta interessata: la principessa ha spiegato di aver manipolato lei stessa lo scatto. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Kate Middleton, le prime foto dopo l’operazione scatenano la bufera: “Non è lei”

Leggi anche: Kate Middleton, la confessione di un ex assistente dopo l’operazione

Kate Middleton si è scusata per la foto ritoccata

Kate Middleton si è scusata e si è assunta la responsabilità per un “errore di editing” che ha portato una sua fotografia ufficiale, la prima dopo l’intervento dei mesi scorsi nella quale compare assieme ai suoi tre figli, ad essere ritirata dalle agenzie fotografiche internazionali. In un tweet sui social Kate ha scritto: “Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio un po’ di editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C.”. (continua a leggere dopo le foto)

Situazione complicata per la Royal Family

La foto, che di per sé doveva tranquillizzare i sudditi preoccupati, insomma, ha creato ulteriori grattacapi alla famiglia reale, che inizialmente si era chiusa nel silenzio. Le speculazioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton continuano: per diversi giornali di gossip le condizioni della moglie di William sarebbero serie. Questa vicenda infatti fa capire quanto sia complicata la situazione che la Royal Family sta affrontando. Il caso fa emergere ancor di più le tensioni tra la necessità di mantenere un’immagine pubblica controllata e la richiesta di autenticità da parte dei sudditi.