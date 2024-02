Kate Middleton, la rivelazione da brividi di Antonio Caprarica: “È decisamente preoccupante”

La principessa di Galles Kate Middleton ieri è stata dimessa dalla London Clinic, nella quale era ricoverata da qualche giorno in seguito ad un intervento chirurgico. La moglie di William riabbraccia i propri affetti, ma in merito alle dimissioni dall’ospedale, un particolare non è sfuggito ad Antonio Caprarica, che si è lasciato andare ad una rivelazione da brividi. (Continua…)

Leggi anche: Kate Middleton ricoverata in ospedale: le condizioni della principessa

Leggi anche: Kate Middleton operata, la decisione di Harry e Meghan lascia tutti di sasso

Kate Middleton operata all’addome

Kate Middleton è stata ricoverata per alcuni giorni presso la London Clinic per un’operazione all’addome. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato pubblicato da Kensington Palace: “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua”. Dopo le preoccupazioni iniziali, i sudditi possono ora tirare un sospiro di sollievo: la principessa è stata dimessa. (Continua…)

Leggi anche: Kate Middleton, la clinica dov’è ricoverata: dal maggiordomo in camera al menù

Leggi anche: William e Kate, la famiglia si allarga ancora: la voce bomba

La principessa è stata dimessa

La principessa Kate Middleton è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa, dove ha riabbracciato i propri figli. La moglie di William ha subito un’operazione all’addome. La notizia ha sicuramente reso felici i sudditi, preoccupati in questi giorni per le sue condizioni di salute, ma qualcosa sul suo stato fisico ancora non torna. Antonio Caprarica, ospite di “Pomeriggio 5”, ha spiegato quali sarebbero le sue perplessità in merito. (Continua…)

Kate Middleton condizioni, le parole di Caprarica

Antonio Caprarica, ospite di “Pomeriggio 5”, ha parlato delle dimissioni di Kate e di cosa non torna sulle sue condizioni di salute. In particolare, il noto giornalista mette in luce “il silenzio impenetrabile, una consegna del silenzio ferrea che lascia decisamente preoccupati”. Caprarica poi aggiunge: “Qualsiasi altro intervento meno serio sarebbe stato seguito da un bollettino medico non dico quotidiano, perché non è nello stile dei Winsor”. A Caprarica, inoltre, non è passata inosservata la differenza di esposizione tra Kate e Carlo III, anche lui sottoposto negli stessi giorni a un intervento chirurgico. Il Re è uscito dal nosocomio dalla porta principale salutando sorridente, mentre la principessa è uscita da una porta secondaria: “Non credo che la principessa Catherine avrebbe dovuto dire e fare lo stesso, ma questo silenzio è decisamente preoccupante“.