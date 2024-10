Juventus, Thiago Motta: “Vi dico la mia su Pogba. E per sostituire Bremer…”

La Juve si gode l’impresa europea a Lipsia, ma Thiago Motta è già concentrato sulla prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Durante la conferenza stampa pre-partita, l’allenatore bianconero ha affrontato diversi temi, dalle condizioni degli infortunati alle aspettative per il match, sottolineando la necessità di mantenere alta la concentrazione e proseguire il buon momento di forma.

La squalifica di Pogba ridotta a 18 mesi: può tornare in campo nel 2025 #Pogba #juventus https://t.co/aFCqcB1Amn — SportMediaset.it (@sportmediaset) October 4, 2024



Motta non ha risparmiato parole di apprezzamento per Pogba, reduce dalla diminuzione della squalifica per doping. “È stato un grande giocatore”, ha dichiarato il tecnico. Che ha poi chiarito che la società dovrà prendere decisioni in merito alla situazione del giocatore francese quando arriveranno comunicazioni ufficiali. “È da tempo che non gioca, e io ora sono concentrato solo sulla partita di domani. Tutto il resto conta poco”, ha aggiunto.

Motta ha poi espresso il suo dispiacere per l’infortunio di Bremer: “Gleison è un giocatore importante per noi, mi dispiace tantissimo per il ragazzo. Umanamente parlando è fantastico e tecnicamente non c’è neanche bisogno di dirlo. Tutti noi ora daremo qualcosa in più per lui.” Ma il colpo di scena è arrivato quando Motta ha rivelato una possibile soluzione tattica per affrontare l’assenza del difensore brasiliano.

Juventus, Thiago Motta: colpo di scena in difesa?

“Locatelli difensore centrale? Perché no?”, ha esclamato poi riguardo alla possibilità di una soluzione alternativa per sostituire Bremer. “Locatelli è un giocatore intelligente, sa cosa deve fare in campo. Si potrebbe adattare a quel ruolo”. Con una rosa provata dagli infortuni, la Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari cercando di mantenere il trend positivo di inizio stagione. Motta sembra pronto a tutto pur di portare a casa i tre punti, dimostrando che la sua squadra, nonostante le difficoltà, è più che mai unita e concentrata sull’obiettivo.

