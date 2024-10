Juventus, i nomi degli svincolati per sostituire Bremer

L’infortunio di Gleison Bremer, una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è una mazzata per la Juventus. Il brasiliano, punto di forza della difesa di Thiago Motta, sarà costretto a saltare gran parte della stagione. La retroguardia bianconera finora aveva mostrato solidità, con zero gol subiti in campionato e solo tre in Champions. Ora, la domanda è se la Juventus deciderà di intervenire sul mercato degli svincolati, dove ci sono anche nomi importanti.

Perché l'infortunio di Bremer è un grosso problema per la Juventus



Il mercato di riparazione è lontano e gli svincolati, nomi suggestivi come Sergio Ramos e Matip, non offrono particolari garanzie. Motta rilancerà Danilo? https://t.co/9rN0vJju2n — Agi Agenzia Italia (@Agenzia_Italia) October 3, 2024

La soluzione più probabile, almeno nell’immediato, sembra però essere quella “interna”. Thiago Motta ha già schierato Gatti accanto a Kalulu nella partita contro il Lipsia, una scelta che potrebbe essere adottata spesso per il resto della stagione. Ci sono altri difensori in rosa, come Danilo, e Cabal. Quest’ultimo, inizialmente utilizzato come terzino sinistro, potrebbe adattarsi a giocare da centrale difensivo fornendo ulteriore copertura.

C’è anche un’idea molto particolare: l’impiego di Douglas Luiz in difesa. Il centrocampista acquistato in estate per 50 milioni di euro non ha sinora brillato. Motta aveva già suggerito in estate la possibilità di utilizzare il brasiliano anche in difesa, definendolo “un giocatore completo che si adatterà facilmente al nostro gioco”. Luiz potrebbe quindi essere chiamato a giocare in un ruolo insolito per lui, un esperimento rischioso ma che potrebbe rappresentare una sfida stimolante per la Juventus.

I nomi degli svincolati di peso ed esperienza

Se i bianconeri decideranno invece di esplorare il mercato degli svincolati, ci sarebbero alcune opzioni di esperienza a disposizione. Sergio Ramos, Joel Matip o Simon Kjaer sono tra i difensori dal nome più noto, ma è improbabile che la dirigenza bianconera voglia puntare su giocatori di questa età e con ingaggi significativi. Probabile che i manager preferiscano soluzioni interne, oppure giovani della Primavera di Montero o della Next Gen.

Nonostante l’infortunio di Bremer, le gerarchie della difesa bianconera non verranno rivoluzionate. Kalulu continuerà a essere il punto fermo al centro, affiancato da Gatti, mentre Savona potrebbe avere ancora spazio come terzino destro. Anche Cabal e Rouhi potrebbero essere più coinvolti, soprattutto considerando il fitto calendario che attende la Juventus. Thiago Motta, in ogni caso, dovrà trovare soluzioni che non facciano sentire troppo l’assenza del suo capitano.

