La Juventus dovrà fare a meno per un tempo non ancora definito di un suo giocatore. L’attaccante polacco Arkadiusz Milik, una delle alternative possibili su cui poteva contare Thiago Motta per il reparto offensivo, è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro presso la clinica Villa Stuart di Roma.

🚨Boletín médico | Actualización sobre Arkadiusz Milik#Milik se sometió hoy a una sutura artroscópica del residuo del menisco medial de su rodilla izquierda. La operación fue realizada en la clínica Villa Stuart por el prof. Pier Paolo Mariani en presencia del Responsable de… pic.twitter.com/VPAEcapfD1 — Juventus Miami (@JuventusMiamiFL) October 2, 2024

Il club bianconero ha comunicato che l’operazione, eseguita dal dottor Pier Paolo Mariani, ha riguardato una “sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro”. L’intervento è avvenuto alla presenza del responsabile sanitario della Juventus, Luca Stefanini.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, la società ha precisato che saranno stabiliti dopo i prossimi controlli clinici a cui Milik sarà sottoposto.

