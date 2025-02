Juventus, richieste troppe alte per Fagioli: la Fiorentina pronta a chiudere per un giovane del PSG

Fagioli alla Fiorentina, trattativa verso il naufragio. La Viola è a caccia di rinforzi a centrocampo e da giorni era in pressing per il centrocampista della Juventus. Tuttavia oggi la trattativa è entrata in stallo per via delle alte richieste della Juventus (almeno 20 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo del classe 2002) e la situazione ha spinto la dirigenza viola a sondare altre opzioni.

🚨🟣 Cher Ndour to Fiorentina, here we go! Deal agreed with PSG on permanent move.



Contract until June 2029, arriving in next 24h for medical tests.



👀 One more free loan spot for PSG now as Marco Asensio can leave the club soon. pic.twitter.com/dF2uEyXUjj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

Fagioli troppo caro, per il centrocampo la Fiorentina vira su Ndour

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb, il club toscano è vicino a chiudere l’operazione per Cher Ndour, mediano classe 2004 di proprietà del Paris Saint-Germain, attualmente in prestito al Besiktas.

L’affare potrebbe concretizzarsi a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro, con il PSG che manterrebbe una percentuale del 40% sulla futura rivendita del giovane ex nazionale Under 21. L’acquisto di Ndour, ormai molto vicino, non esclude però l’arrivo di Fagioli: la Fiorentina continuerà a lavorare sulla trattativa con la Juventus fino all’ultimo momento utile.

Nel frattempo, proprio su Fagioli si è espresso il tecnico bianconero Thiago Motta, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Sarà convocato. Ha giocato meno, ma può cambiare la sua storia. E riesco anche a capirli: quando si gioca si è felici, quando non si gioca lo si è meno. Fa parte del gioco. Lui, come gli altri, ha la possibilità di dimostrare di poter giocare”.

