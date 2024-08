Juventus Nico Gonzalez, è una questione d’incastri. La Juventus è ancora in fase di costruzione, come dimostrano sia la sconfitta contro l’Atletico Madrid, sia l’assenza di Cristiano Giuntoli all’amichevole, dovuta al suo impegno su questioni di mercato, in particolare riguardo Nico Gonzalez. Nella partita di ieri contro i Colchoneros, Thiago Motta ha risentito della mancanza di opzioni in attacco, il che ha portato a un’accelerazione nelle trattative con la Fiorentina per l’argentino.

È avvenuto un contatto con il ds viola Pradé per ottenere il via libera, che dipenderà dall’arrivo di Gudmundsson a Firenze, previsto salvo colpi di scena per metà settimana. In questo modo, Thiago Motta avrà Nico Gonzalez a disposizione per l’esordio in campionato contro il Como. L’operazione è stata impostata su una cifra di 30 milioni di euro, e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, inizialmente il pagamento sarà interamente in contanti da parte della Juventus. Si sta valutando l’inserimento di contropartite tecniche per ridurre la cifra, ma data l’urgenza di avere Nico il prima possibile, è probabile che eventuali scambi (i nomi sono quelli di McKennie o Kostic) vengano discussi in un secondo momento.

Con l’affare per Nico Gonzalez ormai vicino alla conclusione, la Juventus è pronta a concentrarsi sugli altri due obiettivi della campagna estiva: un altro esterno offensivo (con Francisco Conceiçao nel mirino, anche se il Porto si sta dimostrando un negoziatore difficile) e Teun Koopmeiners. Per l’olandese, la situazione sarà più chiara una volta che l’Atalanta avrà trovato un sostituto, con i bergamaschi già in fase avanzata per O’Riley. In ogni caso, non si aspettano sviluppi prima della Supercoppa, che l’Atalanta disputerà mercoledì contro il Real Madrid.