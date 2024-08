Supercoppa europea Gasperini parla prima del match stellare contro il Real Madrid in programma il 14 a Varsavia. “E ‘questione di orgoglio e di voglia di fare bella figura contro i migliori. Il momento piu’ alto della storia dell’Atalanta”, ha detto l’allenatore della Dea al canale YouTube del club nerazzurro: “E’ straordinario per Bergamo giocare contro la squadra piu’ titolata e vincente al mondo – prosegue il tecnico – Era difficilmente pensabile contenderle una competizione cosi’ importante fino a poco tempo fa”.

Dell’appuntamento ha parlato anche Ademola Lookman, autore della tripletta al Bayer Leverkusen il 22 maggio nella finale di Europa League: “Sono le partite che vuoi giocare fin da bambino e questo momento e’ finalmente arrivato – le parole dell’attaccante nigeriano -. Abbiamo un altro titolo da giocarci e ci stiamo preparando in modo maniacale. Il Real e’ la miglior squadra al mondo, per noi e’ un capitolo entusiasmante e un’occasione avvincente”.

Infine, il capitano dell’Atalanta in assenza di Rafael Toloi, ovvero Marten de Roon: “Un confronto col meglio del meglio, a maggior ragione dopo che il Real s’e’ rafforzato con Kylian Mbappe’. La sfida alla squadra migliore al mondo e’ la ciliegina sulla torta”, ha detto il centrocampista olandese. Che parla del ruolo dell’Atalanta al cospetto della vincitrice della Champions: “Abbiamo un grande rispetto per il Real Madrid, ma non dobbiamo metterci troppa pressione addosso: godiamocela il piu’ possibile – chiude De Roon -. Quattro anni fa agli ottavi di Champions League perdemmo entrambe le partite e siamo sfavoriti, ma con gli occhi del mondo puntati su di noi e’ comunque un’occasione fantastica di poter dimostrare di cosa sei capace come squadra”.