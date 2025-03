Chi corre fa running o jogging? Una domanda apparentemente semplice, ma alla quale non tutti sanno rispondere con esattezza. L’uso diffuso di termini inglesi nel mondo dello sport può generare confusione, soprattutto tra chi si avvicina per la prima volta alla corsa. Se anche tu ti chiedi se il tuo allenamento rientra nel running o nel jogging, è il momento di fare chiarezza.

Running e jogging: qual è la differenza?

Spesso si tende a distinguere queste due discipline in base alla velocità della corsa: si dice che il jogging sia una corsa leggera e rilassata, mentre il running sia più intenso e sostenuto. Tuttavia, questa semplificazione non è del tutto corretta.

La vera differenza tra jogging e running non sta nella velocità, ma negli obiettivi.

Il runner , invece, segue un programma di allenamento mirato, punta a migliorare la propria resistenza, calcola velocità, tempi e chilometri percorsi. Ha obiettivi ben precisi, che possono essere legati al superamento di un determinato tempo sui 10.000 metri o alla preparazione per una gara.

, invece, segue un programma di allenamento mirato, punta a migliorare la propria resistenza, calcola velocità, tempi e chilometri percorsi. Ha obiettivi ben precisi, che possono essere legati al superamento di un determinato tempo sui o alla preparazione per una gara. Il jogger corre senza finalità agonistiche, lo fa per mantenersi in forma, senza preoccuparsi troppo di tempi, distanze o prestazioni. Può monitorare i propri dati con un orologio sportivo, ma senza ossessione.

Running e jogging: quale scegliere?

Entrambe le discipline offrono benefici per la salute, sia dal punto di vista fisico che mentale. Tuttavia, il running tende a dare risultati più evidenti in tempi brevi, grazie all’allenamento mirato. Il jogging, invece, è perfetto per chi vuole un’attività meno impegnativa ma comunque efficace per mantenersi in forma.

Dal punto di vista del benessere psicologico, la corsa è un toccasana in entrambi i casi. Tuttavia, chi pratica running spesso sperimenta una maggiore soddisfazione personale, grazie alla sfida costante con i propri limiti.

L’importanza delle scarpe: come scegliere il modello giusto

Indipendentemente dal fatto che tu scelga il running o il jogging, un aspetto cruciale è la scelta delle scarpe. Correre con calzature inadatte può causare problemi alle articolazioni, alle ginocchia e alla postura.

Ecco alcuni consigli per scegliere le scarpe da corsa perfette:

Analizza il tuo appoggio : esistono scarpe per pronatori, supinatori e neutri. Un’analisi dell’appoggio del piede può aiutarti a individuare il modello più adatto.

: esistono scarpe per pronatori, supinatori e neutri. Un’analisi dell’appoggio del piede può aiutarti a individuare il modello più adatto. Scegli l’ammortizzazione giusta : se corri su asfalto, opta per scarpe con maggiore assorbimento degli impatti , mentre per i percorsi sterrati servono scarpe più stabili.

: se corri su asfalto, opta per scarpe con , mentre per i percorsi sterrati servono scarpe più stabili. Attenzione alla taglia : le scarpe da running devono essere leggermente più grandi rispetto alle calzature normali, per evitare sfregamenti e vesciche durante la corsa.

: le scarpe da running devono essere leggermente più grandi rispetto alle calzature normali, per evitare sfregamenti e vesciche durante la corsa. Materiali e traspirabilità: una tomaia leggera e traspirante aiuta a mantenere il piede asciutto e riduce il rischio di vesciche.

Che tu sia un jogger o un runner, l’importante è godersi la corsa e trarne beneficio. Se il tuo obiettivo è semplicemente mantenerti in forma, il jogging è l’attività perfetta per te. Se invece vuoi migliorare le tue prestazioni e sfidare i tuoi limiti, il running è la scelta giusta. Qualunque sia la tua strada, ricorda che la corsa è una delle attività più salutari per corpo e mente!

