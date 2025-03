Alcuni lo pronunciano “Trekking“, altri dicono “Hiking” ma l’obiettivo è sempre quello: realizzare escursioni indimenticabili. Vi presentiamo oggi cinque mete epiche, paesaggi che una volta visitati porterete per sempre nel cuore.

Patagonia – Laguna de los Tres, Los Glaciares – Argentina

(Photo by David Silverman/Getty Images)

Di solito la meta più ambite della Patagonia è Torres del Paine in Cile. Ma vale anche la pena aggiungere all’itinerario il parco nazionale di Los Glaciares lungo la “Laguna dei Tre”, nome che si riferisce al trio di montagne del Fitz Roy Range che vi aspettano alla fine di una passeggiata di 22Km. Una camminata lunga un giorno nei pressi della cittadina di El Chaltén, dove sarà possibile passare la notte.

La costa del sud ovest in Gran Bretagna (Photo by John Keeble/Getty Images)

Quanto tempo occorre per percorrere la costa sud ovest della Gran Bretagna in tutti i suoi 1014Km da Minehead in Somerset a Poole Harbour nel Dorset? Risposta: almeno un mese. Una finestra di tempo necessaria per attraversare la costa della Cornovaglia ma anche per scolpire nelle memorie della vita quello che è a tutti gli effetti un record epico.

Tateyama-Kamikōchi – Giappone (Photo by Marina Takimoto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

65km fattibili in una settimana. Questo è il tempo necessario per conquistare le alpi giapponesi, partendo da Murodo (a 2450 metri di altezza) per raggiungere poi la cima di Tateyama (3015 metri), fino a Yarigatake per la vetta più alta, 3180 metri.

Caminito Del Rey, Spagna Caminito del rey, ardales, spain. (Photo by: BlueRed/REDA/Universal Images Group via Getty Images)

El Caminito del Rey (lett: Il cammino del re) è un percorso che troverete poco fuori Malaga, in Andalusia. Ed è conosciuto anche come “la camminata della morte”: include un passaggio lungo quasi 8km che vi porterà nello stretto di El Chorro, profondo 100 metri e largo solo 10 metri. La vista sul fiume Guadalhorce vi toglierà il fiato.

Il tour del Monte Bianco Visitors hike on a newly-built structure to preserve nature on a trail leading to the Lac Blanc and the Lacs des Cheserys area in the Aiguilles Rouges nature reserve which faces Mont Blanc, above Chamonix, Haute-Savoie, on July 31, 2023. Limiting the bivouac is part of the measures taken by the local authorities to regulate visits to the Aiguilles Rouges nature reserve and its lakes, Lac Blanc and the Lacs de Cheserys. These real jewels of the massif offer a breathtaking view of the Mont-Blanc massif. Faced with an increase in attendance since 2021, new measures were introduced this summer to protect the site: cordons to deter escapades off the marked trail on certain portions, bivouac self-declaration system, bathing ban in July and August, awareness-raising operations with walkers. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP) (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

Fare trekking sul Monte Bianco è un vero classico. Un circuito di dieci giorni: 170 chilometri e una decina di chilometri in salita e discesa attraverso Svizzera, Italia e Francia. Ad ogni passo ci sarà sempre con voi una vista che non dimenticherete mai più, ritrovandovi travolti da uno dei posti più belli del vecchio continente. Nel cuore delle alpi.