Il Pilates è una delle discipline più amate per migliorare la postura, aumentare la flessibilità e tonificare i muscoli in modo armonioso. Tra le diverse varianti di questa pratica, il Pilates Reformer sta guadagnando sempre più popolarità grazie alla sua efficacia nel migliorare la resistenza muscolare e la coordinazione.

Ma in cosa consiste esattamente il Pilates Reformer e quali sono le principali differenze rispetto al Pilates tradizionale (Matwork)? In questa guida completa, scoprirai tutti i benefici, a chi è consigliato e come scegliere la pratica più adatta alle tue esigenze.

Cos’è il Pilates Reformer e come funziona?

Il Pilates Reformer è una variante del Pilates che utilizza un attrezzo chiamato Reformer, una macchina dotata di un carrello scorrevole, molle regolabili, corde e poggiapiedi, progettata per migliorare il controllo del corpo e la forza muscolare.

Il funzionamento del Reformer è semplice: il carrello si muove avanti e indietro su binari, e la resistenza è data dalle molle di diversa intensità, che possono essere regolate per adattare l’allenamento al livello dell’utente.

Questa macchina permette di eseguire una vasta gamma di esercizi, lavorando su tutto il corpo con un’azione più profonda rispetto al Pilates tradizionale.

A cosa serve il Pilates Reformer?

Il Pilates Reformer è ideale per:

Migliorare la postura e la flessibilità , grazie al supporto del carrello e alla possibilità di eseguire movimenti più controllati.

, grazie al supporto del carrello e alla possibilità di eseguire movimenti più controllati. Rafforzare il core , ovvero l’insieme di muscoli addominali, lombari e pelvici che sostengono la colonna vertebrale.

, ovvero l’insieme di muscoli addominali, lombari e pelvici che sostengono la colonna vertebrale. Aumentare la forza muscolare senza ingrossare i muscoli , rendendolo perfetto per chi desidera un corpo tonico ma non eccessivamente muscoloso.

, rendendolo perfetto per chi desidera un corpo tonico ma non eccessivamente muscoloso. Migliorare la coordinazione e l’equilibrio , fondamentali per la mobilità quotidiana e per la prevenzione di infortuni.

, fondamentali per la mobilità quotidiana e per la prevenzione di infortuni. Supportare la riabilitazione post-infortuni, perché la resistenza regolabile e il movimento controllato rendono il Pilates Reformer adatto anche a chi deve recuperare la mobilità senza sovraccaricare le articolazioni.

Pilates Reformer vs Pilates Matwork: le differenze principali

Caratteristica Pilates Reformer Pilates Matwork (a corpo libero) Attrezzi utilizzati Macchina con carrello scorrevole, molle, corde e poggiapiedi Tappetino e, a volte, piccoli attrezzi come elastici, fitball, pesetti Resistenza e intensità Maggiore, grazie alle molle regolabili Basata solo sul peso corporeo Difficoltà e controllo Movimenti più guidati, ma esercizi più tecnici e impegnativi Maggiore richiesta di controllo del corpo e stabilità Benefici principali Migliora postura, forza muscolare, flessibilità e coordinazione Aumenta stabilità e mobilità articolare A chi è consigliato Sportivi, atleti, persone in riabilitazione Principianti, chi cerca un allenamento generale senza attrezzi Tonificazione muscolare Più efficace grazie alla resistenza delle molle Meno intenso, basato sulla resistenza corporea Personalizzazione Molto alta, grazie alla regolazione della resistenza Limitata, dipende solo dal peso corporeo Riabilitazione e prevenzione infortuni Ideale per la riabilitazione, movimenti controllati e resistenza regolabile Utile per migliorare la postura, ma meno indicato per recupero da infortuni Costo delle lezioni Più alto (20-40€ a sessione) Più economico, spesso disponibile in corsi di gruppo o online Praticabilità a casa Solo se si possiede un Reformer (costo elevato) Sì, basta un tappetino e poco spazio

Esercizi base con il Pilates Reformer

Se sei curioso di provare il Pilates Reformer, ecco alcuni esercizi fondamentali per iniziare:

Footwork → esercizio per gambe e core, da eseguire spingendo il carrello con i piedi. Leg Circles → miglioramento della mobilità dell’anca con movimenti circolari delle gambe. The Hundred → uno degli esercizi base del Pilates per rafforzare il core. Rowing → lavoro sulla parte superiore del corpo con movimenti di trazione delle corde. Elephant → allungamento della colonna vertebrale e rinforzo della zona lombare.

Quanto costa una lezione di Pilates Reformer e dove praticarlo?

Se vuoi sapere qualcosa in più sui possibili costi di una lezione di Pilates Reformer tieni conto che in media:

Per le lezioni in studio: il costo varia dai 20 ai 40 euro a sessione, a seconda della città e della specializzazione dell’istruttore. Pacchetti mensili : alcuni studi offrono abbonamenti mensili con lezioni multiple a prezzo scontato. Pilates Reformer a casa: esistono modelli domestici di Reformer, con prezzi che variano dai 500 ai 5000 euro a seconda della qualità e delle funzionalità.

Il Pilates Reformer rappresenta un’opzione avanzata e altamente efficace per chi desidera migliorare postura, forza e flessibilità in modo controllato. Se sei alla ricerca di un allenamento più intenso rispetto al Pilates tradizionale, questa disciplina potrebbe essere la scelta giusta per te!

Le domande più frequenti sul Pilates Reformer