Jannik Sinner si ferma. Quali tornei salterà e quando tornerà in campo

Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, non parteciperà all’Atp 500 di Rotterdam, in programma dall’1 al 9 febbraio. Nonostante sia il campione in carica, il tennista azzurro ha scelto di prendersi più tempo per riposare, come già annunciato dopo il trionfo agli Australian Open.

La decisione di saltare Rotterdam è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione del torneo, che ha riportato le parole di Sinner: “Dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall’Abn Amro Open“.

La scelta non è stata facile per il nostro tennista, ma il suo corpo ha bisogno di tempo per recuperare dopo l’intensa preparazione e il lungo impegno richiesto dagli Australian Open. Sinner, consapevole delle necessità del suo fisico dopo il trionfo a Melbourne, lo ha spiegato chiaramente.

“Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia”, ha sottolineato il campione altoatesino. “Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile al Rotterdam Ahoy l’anno scorso, e spero di tornarci presto”.

Jannik Sinner, il tempo del riposo dopo il trionfo

Questo periodo di pausa è fondamentale per ricaricare le energie, in vista di un calendario di tornei molto intenso. Anche il direttore del torneo di Rotterdam, Richard Krajicek, ha commentato la notizia con dispiacere, ma è stato comprensivo: da ex tennista, capisce bene le motivazioni di Jannik.

“L’Australian Open è stato lungo e duro per Jannik“, ha commentato Krajicek. “È un vero peccato sia per lui che per noi che i suoi sforzi gli impediscano di partecipare a Rotterdam”. Nonostante l’assenza di Sinner, il torneo olandese promette comunque spettacolo, con tanti altri campioni pronti a sfidarsi per la vittoria.

I fan di Jannik Sinner sono impazienti di rivederlo in campo. Ma non dovranno aspettare più di tanto: dal 17 al 22 febbraio il nostro numero uno parteciperà al torneo di Doha, mentre fra il 2 e il 16 Marzo sarà presente al Master di Indian Wells. La speranza di tutti è che il riposo ci restituisca un atleta rigenerato e ai massimi livelli, per continuare a dare spettacolo come ha fatto nel corso dell’ultimo anno.

