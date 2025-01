Iva Zanicchi e l’incontro con Papa Francesco: “L’ho sgridato, ecco perché” – Iva Zanicchi, oltre ad essere una grande artista, è anche un’amica di Silvia Toffanin. Per questa ragione la vediamo spesso ospite nel suo salotto, a Verissimo, il programma in onda su Canale 5. Nella puntata di domenica 19 gennaio 2025, la cantante ha raccontato alcuni aneddoti che hanno fatto divertire il pubblico in studio e anche quello a casa. Curioso, tra le tante cose, il retroscena sull’incontro che Iva Zanicchi ha avuto con Papa Francesco. (continua a leggere dopo le foto)

Iva Zanicchi e l’incontro con Papa Francesco: “L’ho sgridato, ecco perché”

Iva Zanicchi ha ricordato a “Verissimo” il suo incontro con Papa Francesco e le parole che si sono detti. Da Silvia Toffanin l’artista ha ricevuto anche la sorpresa della figlia Michela, che le ha dedicato dolci parole per i suoi 85 anni. La Zanicchi ha anche spiegato: «Questo è il mio primo compleanno senza Pippi (il marito Fausto Pinna, ndr). Quello che mi basta sapere è che è al sicuro e sta bene». (continua a leggere dopo le foto)

Iva Zanicchi svela retroscena l’incontro con Papa Francesco

Iva Zanicchi ha parlato con simpatia dell’incontro avuto con Papa Francesco avvenuto il 29 dicembre 2024. «Mi sono proprio divertita con il Santo Padre, è molto simpatico», ha cominciato a spiegare la cantante, che ha continuato: «Mia figlia che mi aspettava fuori era preoccupata perché non mi vedeva tornare più indietro e noi, invece, ce la stavamo raccontando. L’ho anche sgridato sai?». A Silvia Toffanin l’artista ha spiegato anche la ragione del rimprovero al Santo Padre.

