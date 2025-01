“Grande Fratello”, la proposta di Lorenzo a Shaila fa infuriare tutti: cos’è successo – Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello che vede protagonista Lorenzo Spolverato. Al centro della bufera una conversazione avvenuta nella notte tra il fotomodello e la sua compagna, Shaila Gatta, in bagno. (continua a leggere dopo le foto)

Il dialogo tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta riguardava le dinamiche del gioco. Il giovane si è avvicinato alla ballerina proponendole un piano molto particolare. Per evitare che le sue parole fossero udite, il ragazzo aveva deciso di togliere il microfono. Le sue frasi però hanno lasciato di sasso Shaila. Quest’ultima, tuttavia, ha rifiutato di assecondare il gioco del fidanzato e ha scelto di svelare tutto alle telecamere. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, la proposta di Lorenzo a Shaila indigna

Durante la notte, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere sui social. Anche il Grande Fratello è stato costretto a intervenire. Mentre Lorenzo parlava con Shaila, un autore del programma è entrato in scena per richiamarlo, chiedendogli di indossare immediatamente il microfono. Poi, quando Shaila Gatta ha spiegato a voce alta la richiesta avanzata da Lorenzo, lui ha tentato in tutti i modi di fermarla, ma ormai era troppo tardi.

