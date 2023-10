Israele, la terribile notizia sulla giovane tedesca è appena arrivata – Era stata rapita dai terroristi il 7 ottobre scorso, mentre partecipava a un rave party vicino al kibbutz di Reim. Vi ricordate le immagini agghiaccianti di lei inerme e seminuda a bordo di un pick-up? Pochi istanti fa la famiglia della giovane tedesca ha dato il terribile annuncio della sua scomparsa: una notizia che purtroppo tanti temevano. (continua a leggere dopo le foto)

Israele, la terribile notizia sulla giovane tedesca è appena arrivata

È morta la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk, una tra gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. A dare l’annuncio la famiglia della ragazza, come riporta il quotidiano Bild. “Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita”, ha detto la madre Ricarda a Rtl. La giovane, tra i partecipanti al rave party vicino al kibbutz di Reim attaccato da Hamas non ce l’ha fatta. Nelle scorse settimane era emerso che Shani fosse ancora viva ma «gravemente ferita» in un ospedale di Gaza. La famiglia aveva fatto diversi appelli di aiuto al governo tedesco. (continua a leggere dopo le foto)

Shani Louk, morta la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas

La madre di Shani è di cittadinanza tedesca, trent’anni fa ha lasciato Ravensburg per trasferirsi in Israele. Di famiglia cattolica si è convertita alla religione ebraica. Il marito, padre della ragazza, è israeliano. Scrive “Il Messaggero”: “La madre, Ricarda Louk, vive in Israele a 80 chilometri dalla Striscia di Gaza. La donna spiega di essere stata informata dall’esercito israeliano della morte di Shani, il cui corpo non è ancora stato trovato. Quello che invece è stato rinvenuto è un frammento di un osso del cranio dal quale è stato prelevato un campione di Dna che coincide con quello della 22enne. Si ritiene che la ragazza, che in parte viveva nel Baden-Württemberg, sia stata uccisa con un colpo alla testa”. (continua a leggere dopo le foto)

La 22enne tedesca-israeliana Shani Louk è morta

Almeno altri 12 cittadini tedeschi restano in ostaggio. Hamas è un’organizzazione politica e paramilitare islamista che controlla la Striscia di Gaza dal 2007. Il nome “Hamas” è l’acronimo in arabo di “Movimento Islamico di Resistenza”. L’organizzazione è stata fondata nel 1987 con l’intento di liberare con le armi la Palestina “storica”, cioè il territorio coincidente con quello del Mandato britannico. Inoltre, non riconosce la legittimità dello Stato di Israele e si oppone fortemente agli accordi di Oslo. Il 7 ottobre 2023 Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele, entrando nel Paese da Gaza, uccidendo centinaia di civili e prendendo centinaia di ostaggi.