Nunzia De Girolamo, è gelo col marito in diretta: pubblico senza parole

Ieri sera, 10 ottobre, è andata in onda la prima puntata di Avanti Popolo, con l’esordio di Nunzia De Girolamo. Il talk show ha preso il posto di Cartabianca e andrà in onda ogni sera, intorno alle 21:20, su Rai3. Il format tratterà temi di politica e attualità, con ospiti in studio ed in collegamento. Nella diretta di ieri, intervistato dalla Girolamo c’è suo marito Francesco Boccia. Tra una chiacchiera e un’altra è calato il gelo tra i coniugi che, nonostante condividano la quotidianità, si trovano in disaccordo su diversi punti politici.

Nunzia De Girolamo, è gelo con il marito Boccia

Ad Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo ha intervistato suo marito Francesco Bocci. La giornalista è partita subito in quarta e, come riportato da LiberoQuotidiano ha chiarito subito una questione: “Ho fatto il ministro prima di te, dopo tu hai fatto il ministro con una differenza: sono sempre e comunque stata la moglie del ministro. Tu non sei stato mai il marito del ministro, secondo te perché?“

La risposta di Boccia è stata tempestiva: “La nostra società è maschilista, bisogna essere sinceri” Boccia non ha fatto in tempo a continuare che la moglie è subito intervenuta: “Tutte bellissime parole, ma devo interrompere perché penso che questo paese lo si cambia col buon esempio. Quando ho partorito mia figlia Gea, il congedo parentale l’ho preso io e tu sei andato a lavoro. Anzi, per essere precisa, dopo una settimana sei andato a vedere una partita di pallone insieme a mio padre” (continua dopo la foto)

Il botta e risposta tra Nunzia e Francesco

Nella prima puntata di ieri 10 ottobre, ad Avanti Popolo un botta e risposta tra la conduttrice Nunzia De Girolamo ed il marito Francesco Boccia. Dopo una pungente domanda della conduttrice, è iniziato il battibecco tra moglie e marito, lasciando lo studio senza parole. “Bell’esempio di maschio“, ha cantilenato la De Girolamo che poi ha aggiunto: “Devo fare l’avvocato del diavolo, siete stati un sacco di anni al governo con un sacco di governi diversi, ma perché non l’avete fatto voi questo salario minimo?“.

E il marito Boccia ha detto: “Questa cosa mi dispiace che la dica tu, questa è la retorica, secondo me sbagliata, che utilizza la destra in questo momento dimenticando che nei governi in cui è stato il Pd per ragioni diverse c’è stata anche la Lega, c’è stata Forza Italia.” Nunzia ha concluso così l’intervista al coniuge, esponente del Partito Democratico: “Ma non vi siete fatti la domanda che probabilmente in alcuni governi non ci dovevate entrare? Ci vediamo a casa”. E Boccia ha salutato tutti.