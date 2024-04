“Isola dei Famosi”, gelo in diretta tra Vladimir e il concorrente: cos’è successo

È partita letteralmente con il botto la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024 condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria. In Honduras ci sono due gruppi: i Vip e i Nip. Ovviamente i primi non sanno ancora dell’esistenza del secondo gruppo, che è stato presentato quasi a sorpresa al pubblico da casa dalla Regina dell’Isola. Nel corso della diretta Vladimir ha avuto uno scontro con uno dei concorrenti Nip che ha lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo le foto)

“Isola dei Famosi”, scontro in diretta tra Luxuria e Pietro Fanelli

Problemi in diretta con i Nip dell’Isola dei Famosi 2024. Il primo imprevisto è stato il ritiro di una concorrente non famosa, la quale avrebbe avuto dei problemi di salute. Ad dare la notizia è stata proprio Vladimir Luxuria: “Allora, c’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia. Però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”. Poi Luxuria ha fatto sapere che era una delle favorite di questa edizione e che sarebbe dovuta essere sull’isola dei Non-Famosi, ma niente. La giovane non ci è mai arrivata per un problema di salute e sembra che non sia affatto certo il suo ritorno. Poco dopo Luxuria ha avuto uno scontro con un altro concorrente Nip, Pietro Fanelli.

