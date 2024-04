“Isola dei Famosi”, chi è stato eliminato nell’ultima puntata

Un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo deve riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità. Obiettivo comune: sopravvivere e non essere eliminati dal gioco. Sono queste le caratteristiche alla base del reality di Canale 5, I’Isola dei Famosi 2024, condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Ieri sera, 22 Aprile 2024, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è il pubblico da casa ha scoperto il nome di un nuovo eliminato dal gioco. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, chi sarà il prossimo ad abbandonare: i risultati

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Francesco Benigno annuncia: “Torno in Italia”

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, il concorrente si ritira a sorpresa: i motivi

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, naufraghi infrangono il regolamento: saranno presi provvedimenti

“Isola dei Famosi”, chi è l’eliminato del 22 Aprile 2024

Maitè Yanes è l’eliminata della puntata del 22 Aprile 2024 dell’Isola dei Famosi. La modella spagnola in nomination con Alvina Verecondi Scortecci, Arthur Dainese e Khady Gueye è stata eliminata con l’11% dei voti. “Grazie per questa esperienza”, ha dichiarato la naufraga eliminata senza aggiungere molto altro. La notizia dell’eliminazione arriva a inizio puntata. Poi gli altri naufraghi hanno raggiunto la Palapa, mentre Maitè Yanes ha abbandonato definitivamente il gioco, per fare ritorno in Italia dopo questa sua breve esperienza in Honduras. Nel corso della serata non sono mancate anche delle nuove nomination.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”