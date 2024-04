Non c’è pace per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Dopo il ritiro di Tonia Romano, quello di Francesca Bergesio e l’esclusione di Francesco Benigno, un altro naufrago ha deciso di ritirarsi dal gioco. La decisione è stata ufficializzata ieri. Il naufrago in un video ha spiegato i motivi del suo ritiro. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, un altro ritiro a sorpresa

La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” è partita decisamente con il piede sbagliato. Una concorrente si è ritirata prima dell’inizio, un’altra pochi giorni dopo, poi è arrivata l’esclusione di Francesco Benigno per “comportamenti non idonei” e adesso un nuovo ritiro. Un naufrago ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco e tornare in Italia. La decisione è stata ufficializzata ieri pomeriggio e il naufrago in questione in un video ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di ritirarsi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)