Ieri sera, nel corso della puntata de “L’Isola dei Famosi“, la concorrente Greta Zuccarello ha confessato che alcuni naufraghi hanno infranto il regolamento: “Una delle persone che avrei voluto nominare oggi è immune e avrei voluto nominarla perchè ha infranto il regolamento“. La conduttrice Vladimir Luxuria ha annunciato che saranno fatte delle verifiche e nel caso saranno presi provvedimenti nei loro confronti. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. La puntata si è aperta con il caso Francesco Benigno. La conduttrice, però, ha liquidato con poche parole il caso, dicendo che le immagini non saranno mandate in onda per rispetto del pubblico. La puntata è poi proseguita, sviscerando i vari temi ed analizzando quanto successo dopo la puntata di lunedì.

Come sappiamo il televoto è stato annullato dopo l’esclusione di Benigno e di conseguenza non c’è stata alcuna eliminazione, ma ci sono state le classiche nomination. Proprio in fase di nomination, Greta Zuccarello ha annunciato che alcuni naufraghi hanno infranto il regolamento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)