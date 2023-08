Benjamin Pavard è un obiettivo concreto per l’Inter e le energie del club nerazzurro si stanno concentrando su di lui. Tuchel però vuole trattenerlo al Bayern Monaco e averlo a disposizione per la stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Nasce l’Italia di Spalletti: rivoluzione in vista

Leggi anche: Caos Inter: salta Samardzic dopo le visite mediche

Benjamin Pavard prima di Francia-Grecia. (Photo by Franco Arland/Quality Sport Images/Getty Images)

Continua il tentativo dell’Inter di portare a Milano Benjamin Pavard. E’ lui il difensore designato per cui effettuare uno sforzo economico: nella giornata di venerdì ci sono stati ulteriori contatti con il Bayern Monaco, che hanno portato a un avvicinamento concreto tra le parti. Sono 5 i milioni che ballano tra domanda e offerta: i nerazzurri offrono 25 milioni più bonus, mentre il club bavarese chiede 30 più bonus.

Il problema è – però – un altro: dalla Germania non hanno dubbi sulla ferma intenzione di Tuchel di trattenere il difensore in quanto considerato importante per la stagione in avvio. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata ancora a Marotta e Ausilio, che con il giocatore hanno già trovato un accordo: potrebbe arrivare anche a parametro zero la prossima estate.

Pavard all’Inter? In panchina contro il Werder Brema

Nel frattempo Pavard è rimasto in panchina contro il Werder Brema per tutta la durata del match, prima giornata della Bundesliga. Arrivato al Bayern nel 2019, ha alzato 10 trofei con il club tedesco. 12 gol e 12 assist collezionati in 163 presenze totali.