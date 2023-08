Altro colpo di scena in casa nerazzurro dopo la “sparizione” di Lukaku che ha portato ad annullarne il trasferimento all’Inter, nella giornata di oggi è saltato definitivamente anche l’affare Samardzic dall’Udinese a pochi minuti dalla firma nonostante le visite mediche già fatte. Nella giornata di mercoledì è infatti arrivata la chiusura definitiva di Piero Ausilio che, dopo aver raggiunto l’accordo con Udinese e giocatore si è visto modificare gli accordi dall’entourage del giocatore serbo che ha avanzato nuove pretese economiche.

L’operazione avrebbe dovuto portare il classe 2002 a Milano con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 16 e l’aggiunta di due ulteriori milioni di bonus. Un’operazione da 22 milioni di euro complessivi che ora appare sfumata definitivamente: “Avevamo trovato l’accordo con l’Udinese – ha affermato il dirigente nerazzurro Ausilio – ma da parte di Samardzic ci sono stati parecchi cambiamenti”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Samardzic contesta la decisione dell’arbitro in campo (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Un acquisto però si fa: arriva Arnautovic dal Bologna

L’Inter però nella giornata di oggi può ugualmente sorridere: è fatta per Arnautovic dal Bologna. L’attaccante austriaco questa mattina è infatti sbarcato a Milano per sottoporsi alle consuete visite mediche e siglare il contratto di due anni che lo legherà alla squadra di Simone Inzaghi. Per Arnautovic si tratta di un ritorno in nerazzurro dopo aver disputato solo 3 partite nell’epico anno del triplete.