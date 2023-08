L’Inter è pronta ad ufficializzare l’acquisto di Carlos Augusto dal Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus. Visite mediche effettuate in mattinata dal laterale brasiliano che nel pomeriggio siglerà il contratto che lo legherà ai colori nerazzurri per le prossime 5 stagioni.

“Per me è uno degli esterni più forti d’Europa” ha affermato Adriano Galliani ai microfoni di Sport Mediaset, l’amministratore delegato del club brianzolo ha così voluto fare uno speciale plauso all’Inter per l’acquisto di uno dei giocatori più importanti nella passata stagione per la squadra di Raffaele Palladino. Una scelta obbligata per il Monza che non voleva correre il rischio di perdere a parametro zero il laterale che sarebbe andato in scadenza di contratto il prossimo luglio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Arnautovic si prepara alla sfida di qualificazione ad Euro 2024 tra Austria e Svezia

Con l’acquisto di Carlos Augusto l’Inter ha così trovato il sostituto ideale per Robin Gosens volato all’Union Berlino a titolo definitivo. In casa Inter è tempo di acquisti anche per quanto riguarda il reparto avanzato: in nerazzurro dovrebbe infatti arrivare a breve anche Marko Arnautovic per 10 milioni di euro dal Bologna. Da decifrare invece il destino di Joaquin Correa che nella passata stagione ha dato poche garanzie al club di Simone Inzaghi.