L’Inter sta per definire l’acquisto dell’attaccante che andrà a sostituire Lukaku nel reparto avanzato di Simone Inzaghi nella prossima stagione: si tratta dell’attaccante attualmente al Bologna Marko Arnautovic. Si tratterebbe di un ritorno per il centravanti austriaco che aveva già vestito il nerazzurro nella stagione 2009/10. Un colpo forse non al livello dell’ex Lukaku, ma che permetterà ad Ausilio e Marotta di dirottare parte dei soldi risparmiati per l’attacco con un colpo nel reparto difensivo.

Anrautovic non è l’unico obiettivo dell’Inter che in attacco valuta anche il profilo dell’iraniano Taremi del Porto. L’ostacolo più arduo è rappresentato dal prezzo fissato dal club portoghese che valuta il centravanti protagonista degli ultimi mondiali intorno ai 30 milioni di euro. Più defilato Beto dell’Udinese, un profilo che non entusiasma Simone Inzaghi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Arnautovic arriva al Dall’Ara prima di una gara di campionato del Bologna

Calciomercato Inter: gli altri obiettivi

Fuori dalla cerchia degli obiettivi Balogun, giudicato ad oggi estremamente difficile per i costi eccessivamente elevati. Per quanto concerne gli altri reparti, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare il laterale Carlos Augusto con il quale è già raggiunto l’accordo e che potrebbe sostituire il partente Gosens alla corte di Simone Inzaghi. Nella giornata di ieri sono state effettuate le visite mediche di Audero e Samardzic, per loro si aspetta solo il comunicato ufficiale.