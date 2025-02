Inter, che tegola per Simone Inzaghi! Si fa male il titolarissimo, quante partite salta

Inter, una brutta tegola per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare al suo “titolarissimo” per lungo tempo. Il portiere nerazzurro Yann Sommer, infatti, si è infortunato in allenamento e sarà costretto a fermarsi per un po’. Il club nerazzurro ha reso note le condizioni del giocatore con un comunicato ufficiale.

L’infortunio di Yann Sommer priva l’Inter del proprio portiere titolare. Lo svizzero salterà sicuramente le prossime 6 partite, tra cui la sfida Scudetto contro l’Inter e gli ottavi di Champions League, e proverà a tornare per il match contro l’Atalanta del 15-16 marzo, l’ultimo… pic.twitter.com/mtymPrzV6K — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) February 20, 2025

Secondo quanto riportato dalla società, Sommer si è sottoposto questa mattina ad esami clinici presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni verrà stabilito il trattamento da seguire per il recupero.

Il portiere svizzero dovrebbe rimanere fuori per circa un mese, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida Atalanta-Inter del 16 marzo. Nel frattempo, Sommer salterà diverse partite importanti, compresa l’andata degli ottavi di Champions League:

Inter-Genoa (Serie A)

Inter-Lazio (Coppa Italia)

Napoli-Inter (Serie A)

Inter-Monza (Serie A)

Inter, Josep Martinez da “oggetto misterioso” a protagonista

Si tratta davvero di una brutta notizia per Simone Inzaghi, che ora dovrà fare a meno del suo numero uno nel periodo più delicato della stagione. In attesa del rientro di Sommer, l’Inter dovrà affidarsi al secondo portiere Josep Martinez, finora oggetto misterioso nonostante sia stato pagato circa 15 milioni di Euro per acquistarlo dal Genoa.

Ora Martinez, che vanta comunque un’esperienza nel nostro campionato, sarà chiamato all’opera, nella speranza che non faccia rimpiangere l’assenza del titolare. Nato il 27 maggio 1998 ad Alzira, in Spagna, l’estremo difensore è cresciuto nell’Alzira per poi passare al Barcellona. Dopo due anni, si è trasferito al Las Palmas.

Nel 2020 è passato al RB Lipsia poi, nel 2022 è arrivato al Genoa, dove da titolare ha contribuito alla promozione in Serie A e poi alla salvezza, disputando in tutto 66 partite. E proprio contro la sua ex squadra esordirà sabato prossimo. Portiere dinamico e dotato di un buon gioco con i piedi, Josep Martinez ora avrà l’occasione per mostrare le sue doti al club e ai tifosi.

