Sorteggio Champions League, l’Inter con il fiato sospeso: cosa può succedere

Champions League, Inter alla finestra con il fiato sospeso: Venerdì 23 febbraio, a partire dalle 12 nella sede UEFA di Nyon, si terrà il sorteggio degli ottavi di finale della massima competizione europea. L’Italia sarà rappresentata solo dai nerazzurri, unici “sopravvissuti” dopo l’eliminazione di Juventus, Atalanta e Milan nei playoff. Gli uomini di Inzaghi affronteranno una tra PSV Eindhoven e Feyenoord, proprio le squadre che hanno eliminato bianconeri e rossoneri.

Il tabellone degli ottavi di Champions League: venerdì il sorteggio pic.twitter.com/dQv1euLFXV — SPONDA NERAZZURRA (@spondanews) February 19, 2025

A partire dagli ottavi, il tabellone della Champions League segue un meccanismo prestabilito in base al piazzamento ottenuto nella fase a gironi. Le prime otto squadre classificate nel girone unico – le cosiddette teste di serie – affronteranno le vincitrici dei playoff.

Champions League, le fasce per il sorteggio:

Teste di serie (in base alla classifica del girone unico):

Liverpool

Barcellona

Arsenal

Inter

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

Vincitrici dei playoff:

Borussia Dortmund

Real Madrid

Bayern Monaco

PSV Eindhoven

PSG

Benfica

Feyenoord

Bruges



Il sorteggio degli ottavi di finale viene effettuato con i seguenti criteri: i club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie. Le squadre di ogni coppia vengono abbinate a una delle vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, il cui piazzamento era stato stabilito nel sorteggio precedente.

Vengono preparate quattro urne, contenenti le teste di serie in coppia in base alla loro posizione finale nel girone unico. Si estrae una pallina dall’urna delle squadre classificate 7ª e 8ª: la prima estratta va nel lato argento del tabellone, la seconda nel lato blu.

Si ripete il processo per le altre coppie, fino ad arrivare alle teste di serie 1ª e 2ª. Le squadre dello stesso Paese possono affrontarsi. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa, salvo eccezioni determinate dall’Uefa.

Champions League, gli accoppiamenti possibili:

Liverpool vs PSG o Benfica

Barcellona vs PSG o Benfica

Arsenal vs PSV Eindhoven o Feyenoord

Inter vs PSV Eindhoven o Feyenoord

Atletico Madrid vs Real Madrid o Bayern Monaco

Bayer Leverkusen vs Real Madrid o Bayern Monaco

Lille vs Borussia Dortmund o Bruges

Aston Villa vs Borussia Dortmund o Bruges

Oltre agli ottavi, nel sorteggio di Nyon verrà definito anche il tabellone per i quarti di finale e le semifinali. Questo permetterà di delineare il percorso verso la finale di Monaco di Baviera. L’Inter, unica italiana in corsa, attende il verdetto per conoscere il suo destino europeo.

I nerazzurri, se pescheranno il Feyenoord, qualificandosi per gli ottavi eviterebbero il Real Madrid, e sarebbero attesi con ogni probabilità dal Bayern. Se invece l’urna indicherà come avversaria degli uomini di Inzaghi il Psv, giustiziere della Juventus, allora è altamente probabile un durissimo scontro con i Blancos di Carlo Ancelotti nei quarti di finale.

