Champions League, il disastro italiano ha costi altissimi: ecco i numeri

Champions League, l’eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus ai playoff della competizione contro tre squadre che sembravano alla portata non è solo un duro colpo per il prestigio calcistico, ma si riflette pesantemente anche sulle casse dei club e sull’intero movimento della pedata italica.

Il nuovo format della competizione, infatti, porta ricavi record: ma il calcio italiano vedrà ridursi drasticamente la sua fetta di torta. Con la Spagna che ha superato l’Italia nel ranking Uefa e mantiene tre squadre in corsa, la possibilità di avere cinque italiane nella prossima Champions sembra ormai svanita.

Ciò significa che la lotta per un posto nella massima competizione europea si restringerà alle prime quattro della Serie A, un limite che ridurrà i guadagni complessivi del nostro campionato. Il nuovo format della Champions League garantisce ricavi per 2,5 miliardi di euro, con la sola vincitrice che può incassare fino a 150 milioni.

Champions League, il rischio per Juventus e Milan

L’Inter, unico club italiano ancora in corsa, ha già superato i 90 milioni di euro d’incassi grazie agli ottavi di finale, piazzandosi seconda in questa classifica, superata solo dal Liverpool (99 milioni). Juventus e Atalanta hanno incassato circa 65 milioni, il Milan 60.

Ma la perdita più pesante è quella del quinto slot Champions: i 35 milioni che quest’anno sono finiti nelle casse del Bologna non arriveranno più. In un sistema calcistico sempre più legato ai ricavi da coppe europee, l’uscita anticipata delle italiane pesa come un macigno.

Meno squadre in Champions significa meno soldi da redistribuire e un ulteriore gap con i campionati top d’Europa. Un’occasione sprecata che il nostro calcio rischia di pagare a lungo. E guardando la classifica, almeno una fra Milan e Juventus rischia di restare esclusa dalla prossima competizione: per i due top club, sarebbe uno smacco enorme, con conseguenze finanziarie importanti.

