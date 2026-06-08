L’Italia chiude la finestra di giugno con un messaggio chiaro: il nuovo corso non è solo un esperimento, ma una scelta di campo. A Heraklion, a Creta, gli Azzurri battono la Grecia per 1-0 e completano un doppio successo in cinque giorni dopo quello in Lussemburgo, confermando un’identità precisa: squadra corta, aggressiva, pronta a soffrire e a proteggere il risultato anche nelle situazioni più scomode. La fotografia della serata sta tutta in due dettagli: il gol decisivo di Pio Esposito, ancora una volta uomo copertina, e l’epilogo in dieci uomini dopo l’espulsione di Luca Reggiani, che costringe l’Italia a difendersi con lucidità fino al fischio finale.

Al di là del tabellino, la partita contro la Grecia è un passaggio significativo perché arriva in un contesto particolare: un gruppo ringiovanito, carico di giocatori in cerca di spazio internazionale, chiamato a mostrare non tanto qualità isolate quanto affidabilità collettiva. E la risposta, anche fuori casa e in un clima da test “vero”, è stata concreta. Non una vittoria di prestigio per il nome dell’avversaria, ma un successo utile per capire che tipo di mentalità stia prendendo forma: quella di una squadra che non pretende di dominare sempre, ma che sa interpretare i momenti, reggere l’urto e rimanere dentro la partita con ordine e coraggio.

Una vittoria che pesa più del risultato

Il 1-0 di Heraklion non è una semplice replica della partita precedente: è la conferma che l’Italia sta imparando a vincere in modi diversi, e soprattutto a non smarrirsi quando la gara si sporca. L’espulsione di Luca Reggiani cambia infatti l’inerzia emotiva e tattica del match: restare in dieci significa abbassare il baricentro, scegliere con attenzione quando uscire in pressione, proteggere la zona centrale e non concedere imbucate facili. In queste situazioni, di solito, emergono due rischi: farsi schiacciare troppo presto oppure perdere lucidità nelle scelte, cercando un possesso “di sicurezza” che in realtà alimenta solo confusione. L’Italia, invece, si compatta, mantiene distanze credibili tra i reparti e interpreta la fase difensiva come un lavoro di squadra, non come una somma di interventi individuali.

La solidità mostrata nel finale è il segnale più importante della serata, perché racconta una qualità spesso trascurata nelle valutazioni di giugno: la capacità di soffrire bene. Soffrire bene significa concedere tiri da zone meno pericolose, difendere l’area senza frenesia, evitare falli inutili e ripartire con l’idea di respirare, non solo di “spazzare”. Nei minuti più delicati, l’Italia evita di farsi prendere dall’ansia del risultato e, anche quando rinuncia a palleggiare con continuità, resta fedele a una logica: proteggere il centro, chiudere le linee interne e obbligare la Grecia a soluzioni più prevedibili.

In questo contesto, il gol assume un valore doppio. Non è soltanto la giocata che decide, ma diventa il punto attorno a cui costruire una gestione consapevole: una squadra giovane che segna, poi accetta di difendere e lo fa con disciplina. È un passaggio di crescita, perché la tentazione, in amichevole, sarebbe quella di continuare a cercare il raddoppio con leggerezza, esponendosi a transizioni e perdendo la misura. Qui invece l’Italia dimostra di saper leggere la gara: quando serve, rallenta; quando può, attacca gli spazi; quando deve, si abbassa e si affida a un lavoro collettivo di copertura.

Pio Esposito al centro del progetto

Per la seconda volta in pochi giorni, il nome che finisce sul risultato è quello di Pio Esposito. E questo, per una Nazionale in piena ridefinizione, non è un dettaglio: significa avere un riferimento offensivo già capace di incidere con continuità, di trasformare in gol le opportunità e di “sbloccare” partite in cui la brillantezza può non essere costante. Un centravanti che segna in due gare consecutive, in un gruppo pieno di volti giovani, porta con sé un effetto immediato: alza l’autostima collettiva e stabilizza l’idea che l’Italia possa essere pericolosa anche senza costruire dieci occasioni pulite.

Il punto, però, non è solo il gol. È l’impatto complessivo che un attaccante così può avere sul modo in cui la squadra interpreta le fasi del match. Quando un centravanti dà profondità, costringe la linea difensiva avversaria a rispettare lo spazio alle spalle; quando protegge palla, consente alla squadra di salire; quando attacca il primo palo o occupa l’area con tempi corretti, rende più “credibili” i cross e le rifiniture. In una Nazionale giovane, questi meccanismi sono fondamentali, perché aiutano i compagni a trovare riferimenti chiari anche sotto pressione.

Il bis in pochi giorni ha inoltre un valore simbolico: in una fase in cui si stanno distribuendo responsabilità e gerarchie, chi decide le partite guadagna automaticamente peso specifico. Non significa creare dipendenze o trasformare un’amichevole in una sentenza, ma è inevitabile che un profilo capace di incidere venga percepito come un potenziale perno. Il merito dell’Italia, in ogni caso, è non essersi affidata a un singolo per “tirarla fuori”: il gol arriva dentro una partita gestita con equilibrio, e la prestazione complessiva non perde coerenza nemmeno dopo l’inferiorità numerica.

Un altro aspetto importante è la resilienza mentale. Segnare e poi difendere in dieci richiede un’attitudine che non si improvvisa: serve concentrazione continua, disponibilità al sacrificio, capacità di restare ordinati anche quando la palla scotta. In questo senso, l’episodio del rosso a Luca Reggiani diventa un banco di prova indiretto anche per chi sta davanti: in inferiorità, gli attaccanti devono correre “bene”, scegliere quando pressare e quando schermare, e soprattutto aiutare a far risalire la squadra. Il fatto che l’Italia sia rimasta dentro la partita con compattezza dice che l’interpretazione è stata collettiva, non emergenziale.

Le scelte di Baldini e cosa lascia il doppio test di giugno: disciplina, margini e prossimi nodi

Il ciclo di giugno consegna a Silvio Baldini un bilancio che va oltre i risultati: due vittorie, una linea riconoscibile e un gruppo che sembra aver accettato l’idea di lavorare su principi chiari. Il primo elemento che emerge è la disciplina tattica: l’Italia non appare una squadra “libera” nel senso superficiale del termine, ma un gruppo che sa cosa fare con e senza palla, che comprende quando accelerare e quando scegliere soluzioni più prudenti. In un contesto di rinnovamento, è un segnale prezioso: il talento, da solo, non basta; serve un’organizzazione che lo renda utile e ripetibile.

Il secondo elemento è la gestione delle difficoltà. Le amichevoli di giugno spesso somigliano a esercizi di stile: tanti cambi, ritmi non sempre alti, partite che si spezzano. Qui, invece, l’Italia esce con una lezione concreta: saper rimanere concentrati anche quando un episodio può ribaltare la serata. L’espulsione di Luca Reggiani impone un adattamento e l’Italia lo assorbe senza perdere la bussola. Questo non elimina i margini di crescita, ma dà una base: la squadra non va in panico, e questa è una qualità che si costruisce anche attraverso partite apparentemente “di passaggio”.

Naturalmente restano nodi aperti. Una Nazionale giovane deve trasformare entusiasmo e corsa in continuità: significa alzare la qualità delle scelte negli ultimi trenta metri, aumentare la varietà delle soluzioni offensive, migliorare la gestione del possesso quando il match chiede controllo e non solo aggressività. C’è poi il tema della profondità: due partite sono un campione ridotto, e la vera sfida sarà mantenere questo livello di attenzione quando aumenteranno pressione, aspettative e valore degli avversari. Ma il punto di partenza è buono, perché l’Italia ha mostrato una caratteristica fondamentale: non pretende di vincere “in un solo modo”.

Il doppio test di giugno, infine, costruisce una traccia psicologica: chi è stato chiamato in questo giro sa di poter reggere un contesto internazionale e di poter incidere. E per un progetto che punta a consolidarsi nel tempo, è un passaggio chiave. L’Italia torna da Creta non con un’etichetta definitiva, ma con un’indicazione netta: il gruppo ha un’idea, la sta applicando, e sta imparando a difenderla anche quando tutto invita a perdere ordine. In estate si parlerà di mercato, panchine e strategie dei club, ma qui la notizia è un’altra: la Nazionale ha iniziato a costruire una riconoscibilità. E nel calcio moderno, spesso, è il primo vero passo per tornare competitivi.