Inter, ora è allarme Thuram: le condizioni dell’attaccante francese

L’Inter è in apprensione per Marcus Thuram, alle prese con i postumi dell’infortunio alla caviglia. L’attaccante francese continua a lavorare a parte e, secondo La Gazzetta dello Sport, la sua presenza nella sfida di sabato contro il Genoa è sempre più in dubbio.

L'Inter non vuole forzare: Marcus Thuram verso il forfait col Genoa, l'obiettivo è Napoli https://t.co/0KfMixDfwy — GOAL Italia (@GoalItalia) February 19, 2025

Le sensazioni dagli ultimi allenamenti non sono incoraggianti e il club valuta se preservarlo in vista dei prossimi impegni chiave. La gestione di Thuram diventa fondamentale per evitare ricadute in una fase delicatissima della stagione.

Oltre ai problemi fisici, a preoccupare è anche il suo rendimento: dopo un inizio straordinario con 13 gol nelle prime 21 partite, il francese ha segnato solo una rete nelle ultime 12 gare. La sua intesa con Lautaro Martínez, motore dell’attacco nerazzurro per mesi, sembra essersi inceppata.

Simone Inzaghi sta valutando di non rischiare Thuram contro il Genoa, concentrandosi sul suo recupero per la Coppa Italia contro la Lazio e, soprattutto, per la trasferta di campionato contro il Napoli. La decisione finale verrà presa nei prossimi giorni, ma la direzione sembra chiara: Thuram resterà ai box ancora per qualche giorno nella speranza di tornare al top la prossima settimana.

