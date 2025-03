Home | Incredibile Lazio: in 9 contro 11 vince con un gol nel recupero

La Lazio conquista una vittoria incredibile nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, imponendosi per 2-1 sul Viktoria Plzen nonostante abbia giocato in nove uomini per le espulsioni di Rovella e Gigot. Una prestazione stoica culminata con la rete decisiva di Isaksen al 98′, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi biancocelesti.

🔥 #Lazio, il gol al fotofinish di Isaksen fa impazzire il social media manager: "Così ci rimango!" https://t.co/F568ZeSZCE — Corriere dello Sport (@CorSport) March 6, 2025

Baroni schiera dal primo minuto Pedro e Noslin a supporto di Isaksen, con Dia punta centrale. In difesa rientra Romagnoli, mentre Gigot è confermato al suo fianco con Provedel tra i pali. Il Viktoria Plzen risponde con Vydra e Sulc alle spalle di Durosinmi.

I cechi partono forte e all’11’ trovano la rete con Sulc, ma dopo un lungo controllo Var il gol viene annullato per fuorigioco di Dweh. La Lazio reagisce subito e al 18′ passa in vantaggio con Romagnoli, bravo a sfruttare una sponda di Noslin e battere di testa Jedlicka.

Il Viktoria Plzen sfiora il pareggio al 25′ su un errore in costruzione di Provedel, ma Durosinmi spreca. La Lazio risponde al 31′ con Isaksen, che manca un’ottima occasione a tu per tu con il portiere avversario.

Nella ripresa il Viktoria Plzen trova il pareggio al 53′ con Durosinmi, che anticipa tutti e batte Provedel. I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 57′ con una doppia occasione: prima Sulc trova Romagnoli sulla sua strada, poi Provedel è decisivo su Durosinmi.

Lazio, finale incredibile: la decide Isaksen

La partita si complica ulteriormente per la Lazio al 77′, quando Rovella viene espulso dopo la revisione al Var per un intervento pericoloso su Sulc. Nonostante l’inferioritĂ numerica, i biancocelesti continuano a lottare e al 92′ sfiorano il gol con un tentativo di Isaksen. Al 93′ arriva un altro colpo di scena: Gigot riceve il secondo cartellino rosso, lasciando la Lazio in nove uomini.

Quando tutto sembra portare a un pareggio, la Lazio trova la giocata vincente al 98′. Guendouzi serve in area Isaksen, che con un magnifico sinistro a giro batte il portiere avversario e regala ai biancocelesti un successo fondamentale per il passaggio del turno.

Una vittoria sofferta, ma fortemente voluta dalla squadra di Baroni, che ora potrĂ affrontare il ritorno con un leggero vantaggio. Una prova di carattere e resistenza che tiene vivo il sogno europeo della Lazio.

