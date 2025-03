Home | Serie A, situazione mai vista: in 5 per uno scudetto

La corsa per lo scudetto in Serie A non è mai stata così serrata. A 11 giornate dalla fine, le prime cinque squadre della classifica sono racchiuse in soli 8 punti, una situazione senza precedenti dal 1994, anno in cui fu introdotto il sistema dei tre punti per vittoria. Attualmente, Inter, Napoli, Atalanta, Juventus e Lazio sono in una bagarre che promette emozioni fino all’ultima giornata.

Il campionato, dopo 27 giornate, non ha mai visto una vetta così compressa. Con l’Inter in testa con 58 punti, seguita dal Napoli a 57, dall’Atalanta a 55, dalla Juventus a 52 e dalla Lazio a 50, la lotta per il titolo è apertissima. Le squadre sono racchiuse in appena 8 punti e, con 33 punti ancora in palio, ogni risultato può rimescolare la situazione.

Un simile scenario non si è mai verificato nell’era dei tre punti. L’unico precedente risale alla stagione 1986/87, quando il sistema di punteggio era ancora quello dei due punti per la vittoria. Allora, le prime quattro della classifica erano divise da soli 6 punti, con Inter, Juve e Napoli a contendersi il titolo. Alla fine fu il Napoli a prevalere, conquistando il suo primo scudetto della storia.

Anche il campionato 1996/97 ha visto una classifica compatta, ma con 18 squadre anziché 20 e con una differenza di 9 punti tra la prima e la quinta. In quella stagione, la Juventus comandava la classifica, seguita da Parma, Inter, Sampdoria e Bologna. E fu proprio la Juventus a difendere il primo posto fino al termine del campionato.

Serie A, per lo scudetto lotta mai vista

Con 11 giornate da disputare, la corsa allo scudetto è tutt’altro che decisa. Già nel prossimo weekend si potrebbero avere risposte importanti: la Juventus ospiterà l’Atalanta in un confronto diretto, il Napoli affronterà la Fiorentina, mentre l’Inter giocherà contro il Monza a San Siro, in una partita teoricamente più abbordabile.

La lotta è più aperta che mai, e ogni singola partita potrà essere decisiva per determinare la squadra che alzerà il trofeo al termine della stagione. Con un campionato così equilibrato, il titolo sembra davvero alla portata di tutte le cinque squadre, e la Serie A si prepara a una fine di stagione che potrebbe entrare nella storia.

