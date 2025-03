Francesco Totti, la verità su passato e futuro: “A gennaio potevo tornare in Serie A. Chi vorrei ad allenare la Roma”

Francesco Totti torna a parlare a tutto campo e lo fa con il solito mix di ironia e schiettezza. Ospite della trasmissione Viva El Futbol su Twitch, insieme ad Antonio Cassano e Daniele Adani, l’ex capitano della Roma ha affrontato vari temi, dal suo addio alla squadra giallorossa alle prospettive future del club, fino a rivelare un clamoroso retroscena di mercato.

🟠🔴 Francesco #Totti ha parlato del futuro allenatore della #Roma: Gasperini, De Zerbi, Mourinho o Ancelotti? Ecco l'idea dell'ex capitano giallorosso👇 https://t.co/ca3RaoHa8s — Persemprecalcio (@persemprecalcio) March 4, 2025

Totti ha ricordato con amarezza gli ultimi momenti della sua carriera in giallorosso, rivelando che la società gli chiese a metà stagione di decidere se continuare o meno. “Io risposi che stavo bene e che sarei rimasto gratis, senza pretendere di essere titolare. Poi, a tre giornate dalla fine, mi dissero che quello sarebbe stato il mio ultimo derby. Ho rosicato per i modi”.

Anche il presunto trasferimento all’Inter ai tempi di Massimo Moratti è stato chiarito: “Moratti è un signore, ma alcune sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Sensi non mi ha mai voluto vendere, non sentiva ragioni su questo. Quindi al massimo era vero il contrario: Moratti e l’Inter mi volevano, ma per i Sensi sono sempre stato incedibile”.

Lo sguardo di Totti si è poi spostato sul futuro della Roma e all’allenatore che verrà: “Ranieri sta facendo bene, ma non so se resterà. Se decide di rimanere, punteranno su di lui”. L’ex numero dieci ha un nome ideale per la panchina giallorossa: Carlo Ancelotti.

Francesco Totti: “Ho avuto un’offerta per tornare a giocare”

“Alla Roma servirebbe Ancelotti, ma tanto non verrà. Se dovesse accettare, chiederebbe subito: Ok, ma qual è la squadra? Perché con questa non vengo. Mi dovete cambiare assetto e spina dorsale“. E sugli altri candidati? “Gasperini è un buon allenatore, ma non mi fa impazzire. Gioca uno contro uno a tutto campo, noi non potremmo mai giocare con lui”.

“Con i suoi allenamenti”, aggiunge Totti, “io mi presenterei il sabato in ritiro. Però sta facendo un grande campionato con l’Atalanta”. L’endorsement finale è per De Zerbi: “Mi piace tantissimo, lo diventerà sicuramente un grande allenatore. Ma a Roma sarebbe un punto interrogativo, conoscendo la piazza farebbero fatica ad accettarlo, anche perché si sono abituati ad allenatori medi”.

La rivelazione più sorprendente arriva verso la fine dell’intervista. Totti ha raccontato di aver ricevuto un’offerta per tornare a giocare a gennaio: “Se è vero che potevo tornare? C’è stata la possibilità. Non posso dire la squadra, era in Italia, in Serie A. Stavo veramente bene, mi allenavo due ore al giorno tutti i giorni, ma avrei dovuto cambiare tante cose… Avrei dovuto cambiare città”.

Leggi anche: