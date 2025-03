Serie A, chi ha azzeccato il mercato di Gennaio: analisi dei benefici

Serie A, a un mese dalla chiusura del mercato invernale è già possibile tracciare i primi bilanci sulle squadre che hanno operato meglio e su quelle che, al contrario, non hanno ancora raccolto i frutti sperati. Secondo l’analisi di Luca Marchetti su Sky Sport Insider, il Como emerge come la vera sorpresa di questa sessione.

Il Como ha speso oltre 100 milioni di euro tra la finestra estiva e quella invernale, acquistando ben 10 giocatori solo a gennaio. Una strategia che ha subito dato i suoi frutti, migliorando sensibilmente la squadra di Fabregas. Tra gli acquisti più impattanti figurano Jean Butez, Maxence Caqueret e Assane Diao, tre nomi che stanno lasciando il segno.

La strategia del Como ha combinato l’analisi dei dati con l’intuito dei dirigenti. Il direttore sportivo Carlalberto Ludi ha dichiarato che la società ha scandagliato il mercato internazionale basandosi su numeri, video e caratteristiche specifiche prima di restringere il campo ai profili più adatti.

Questa metodologia ha portato all’acquisto di Caqueret, un regista raffinato, ex Lione e già nel giro della nazionale francese, che si è inserito subito nei meccanismi di Fabregas, ripagando la fiducia con due assist e prestazioni solide.

Diao, invece, è la vera sorpresa: arrivato per 12 milioni di euro, ha già segnato 5 gol in 9 presenze, rivelandosi un punto di riferimento per l’attacco dei lariani. Infine, Jean Butez, portiere proveniente dall’Anversa, si è imposto come titolare grazie alla sua abilità nel gioco con i piedi, caratteristica chiave per la squadra di Fabregas.

Anche i colpi di Juventus e Milan, Kolo Muani e Gimenez, hanno avuto un buon impatto, con numeri importanti: 5 gol e un assist per il primo, 3 gol e 2 assist per il secondo. Le loro squadre però non sono riuscite a ottenere i risultati sperati in Champions League, competizione nella quale entrambi i giocatori non hanno inciso come ci si aspettava.

Kolo Muani ha aiutato la Juventus a recuperare posizioni in campionato, ma non ha segnato in Champions League, mentre Gimenez ha subito lasciato il segno con il Milan, andando in gol contro la sua ex squadra, il Feyenoord. Nonostante ciò, il Milan non è riuscito a sfruttare al meglio il suo contributo per avanzare nella competizione.

Nel Torino, gli arrivi di Elmas e Casadei hanno subito portato benefici: il primo ha già segnato due gol, mentre il secondo è andato a segno nell’ultima partita dei granata. La coppia di centrocampo Ricci-Casadei sta attirando l’attenzione anche del Ct della Nazionale, Luciano Spalletti.

Tra gli altri acquisti degni di nota troviamo Kelly alla Juventus, Walker al Milan e Zalewski all’Inter, quest’ultimi condizionati dagli infortuni. Importante anche l’arrivo di Billing al Napoli, che ha già lasciato il segno nella sfida scudetto contro l’Inter, e Bernede, decisivo con il Verona contro la Fiorentina.

Seria A: Como la sorpresa, Milan la delusione

Infine, tra gli acquisti più discussi c’è Joao Felix, il cui talento è indiscutibile, ma che non è ancora riuscito a incidere come ci si aspettava. Schierato con continuità da Sergio Conceiçao, il portoghese ha mostrato sprazzi della sua classe, ma non ha ancora fatto la differenza, come gli è capitato spesso negli ultimi anni. Certo, il pessimo rendimento del Milan non lo ha aiutato.

Il Como emerge quindi come il vero protagonista del mercato invernale, con una strategia ben studiata che ha già dato risultati concreti. Altri club hanno visto i loro acquisti incidere, ma senza il salto di qualità sperato, soprattutto in campo europeo. La seconda parte della stagione dirà chi, tra questi nuovi innesti, sarà stato davvero determinante per le ambizioni dei rispettivi club.

