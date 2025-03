Home | Juventus, scelto il rinforzo per il centrocampo: la trattativa

La Juventus da una parte coltiva sogni di una clamorosa rimonta scudetto, dall’altra punta al futuro per limare le carenze emerse durante la stagione, e culminate con le due eliminazioni in Champions e Coppa Italia contro avversari abbordabili.

Juventus, pressing per Ederson: Giuntoli ci riprova con l'Atalanta

https://t.co/mUey70kLYh pic.twitter.com/LWUh7s2MU1 — Sport Paper TV (@sportpaper) March 6, 2025

Ora il club bianconero punta forte su Ederson per rinforzare il centrocampo. Il club bianconero si sarebbe già mosso per anticipare la concorrenza, avviando i primi contatti con l’Atalanta. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Vecchia Signora, avrebbe chiesto informazioni al suo omologo nerazzurro Tony D’Amico in un incontro avvenuto più di un mese fa.

Non sarà un’operazione semplice: Ederson è uno dei pilastri della squadra di Gian Piero Gasperini e già in passato l’Atalanta ha respinto un’offerta inglese da 40 milioni di euro. In estate la Dea potrebbe aprire alla cessione, ma solo di fronte a una proposta irrinunciabile.

Un’eventuale trattativa si preannuncia sulla falsariga di quella per Teun Koopmeiners, approdato in bianconero l’estate scorsa. Il centrocampista brasiliano piace a diversi top club europei, tra cui Manchester City e Manchester United, e proprio per questo Giuntoli vorrebbe giocare d’anticipo per evitare un’asta al rialzo.

Juventus, Giuntoli ha scelto Ederson

Ederson sarebbe un profilo perfetto per il progetto tecnico di Thiago Motta. Il brasiliano ha infatti la duttilità necessaria per adattarsi alle esigenze del tecnico italo-brasiliano, che predilige centrocampisti capaci di coprire più ruoli.

Alla Juventus, il giocatore dell’Atalanta andrebbe a rafforzare un reparto centrale che ha mostrato lacune in questa stagione. Locatelli è rimasto il riferimento principale, mentre altri interpreti del centrocampo bianconero hanno deluso. In questo scenario, Ederson potrebbe rappresentare il tassello giusto per dare solidità e qualità alla nuova Juventus targata Thiago Motta.

Leggi anche: