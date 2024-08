Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Una donna di 56 anni è morta ieri mattina 1° Agosto 2024 a seguito di un grave incidente stradale. Ecco una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Tragico incidente tra scooter e moto, addio alla moglie del noto politico italiano

Una donna di 56 anni è morta ieri mattina a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale 90 a Torrazza Piemonte, nel Torinese. Come riportato da Fanpage, la 56enne era in sella a uno scooter elettrico che, per cause in fase di accertamento, è andato a scontrarsi con una motocicletta che procedeva in senso opposto ed è morta sul colpo a causa del violento impatto. L’altro motociclista è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravi. I Carabinieri della Compagnia di Chivasso si sono occupati dei rilievi per far luce sulla dinamica del sinistro. In sella al motorino c’era la moglie di un noto politico della zona.

