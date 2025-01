Incendio distrugge vettura in autostrada: code chilometriche e traffico in tilt – Una mattinata decisamente difficile per chi è in viaggio. Traffico in tilt lungo l’autostrada A8, tra Busto Arsizio e Legnano, nelle prime ore di oggi, 13 gennaio 2025. Un’auto si è incendiata per cause ancora da capire. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia stradale e il personale dei vigili del fuoco, per spegnere le fiamme. (continua a leggere dopo le foto)

Auto prende fuoco, incendio sulla A8: 6 km di coda verso Milano

Code di chilometri tra Busto Arsizio e Legnano per un veicolo in fiamme questa mattina, lunedì 13 gennaio 2025. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30, l’orario forse peggiore, in quanto l’autostrada è fortemente congestionata dal traffico, specialmente in direzione Milano. Non ci sarebbero persone ferite e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario. (continua a leggere dopo le foto)

Incendio sulla A8, auto prende fuoco: non ci sono feriti, ma il traffico è in tilt

Stando a quanto riportato da Autostrade per l’Italia, l’evento ha provocato lunghe code, fino a 6 km, in direzione Milano ma anche in quella opposta, tra Lainate e Castellanza, a causa dei rallentamenti degli automobilisti “curiosi”. Presente il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, che agli utenti in viaggio verso Milano consiglia di uscire sulla la A36 per poi proseguire sulla A9 in direzione Lainate. Nei filmati diffusi sui social si può notare come le fiamme abbiano divorato completamente la vettura. Ma cosa ha determinato l’incendio?

