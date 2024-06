Impatto violento in motorino, poi la morte: se ne vanno giovanissimi

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore due giovani ragazzi hanno perso la vita a causa di un incidente in motorino. (Continua a leggere dopo le foto)

Milano, incidente in motorino: due morti

Sara Capani, 31 anni, e Samuele Lunardi, 40 anni, sono le vittime di un tragico incidente in motorino avvenuto lunedì 10 giugno alle 22 in via Novara, a Milano. Come riportato da The social post, i due viaggiavano insieme su uno scooter Kymco 125 quando, dopo un violento impatto contro lo spartitraffico, sono stati trasportati d’urgenza al San Raffaele e al San Carlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, entrambi sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. Chi erano le due vittime? Samuele Lunardi, residente a Quinto Romano, era alla guida del motorino, mentre Sara Capani, che viveva a Settimo Milanese nel Villaggio Cavour, era la passeggera. Samuele stava accompagnando Sara a casa dopo una serata trascorsa insieme in città. Secondo le ricostruzioni preliminari, il 40enne avrebbe improvvisamente virato a sinistra all’incrocio con via Lucio Cornelio Silla, colpendo lo spartitraffico centrale e successivamente un cartello stradale e un semaforo.

