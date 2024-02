Ilary Blasi non sarà la conduttrice della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“, reality show in onda in prima serata su Canale 5. Il programma è stato affidato a Vladimir Luxuria, già opinionista nella scorsa edizione. Per Ilary inizia una nuova vita dopo l’addio a “L’Isola dei Famosi”. Per lei, infatti, è arrivata una proposta molto importante. (Continua…)

La carriera di Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera come modella, partecipando alle selezioni di Miss Italia, ed ha poi esordito nel piccolo schermo come letterina di “Passaparola”. Successivamente affianca Fabio Fazio in “Che tempo che fa”. Nel 2006 conduce il Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello. L’anno dopo viene scelta come conduttrice de “Le Iene”. Resterà al timone del noto programma televisivo fino al 2014. In seguito accetta di condurre prima il “Grande Fratello VIP” e poi “L’isola dei famosi”. (Continua…)

Ilary Blasi non sarà la conduttrice de “L’Isola dei Famosi”

Sta per tornare “L’Isola dei Famosi” su Canale 5. La produzione è al lavoro per formare il cast della prossima edizione del reality show. Al timone del programma non ci sarà più Ilary Blasi. La carriera della conduttrice televisiva sta prendendo tutt’altra piega. Oltre al divorzio con l’ex marito finito in tribunale, la Blasi ha realizzato un documentario uscito su Netflix e pare si stia lentamente allontanando dai programmi televisivi. Nelle ultime ore, però, è arrivata una bellissima notizia per lui: dopo l’addio all’Isola dei Famosi, la Blasi è pronta ad una nuova vita. (Continua…)

Ilary Blasi al cinema con il nuovo film di Giampaolo Morelli

Dopo l’addio all’Isola dei Famosi, inizia una nuova vita per Ilary Blasi: la famosa conduttrice televisiva sbarcherà al cinema nel nuovo film di Giampaolo Morelli. La Blasi, infatti, sarà nel cast di “Amore e altre seghe mentali”. Dopo aver indossato la giovane le vesti di modella e “letterina”, poi quelle di conduttrice, adesso Ilary Blasi vestirà i panni di attrice.