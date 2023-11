Lorenzo Pellegrini, noto calciatore italiano, è al centro dell’attenzione dopo il lieto annuncio della nascita del suo terzo figlio, Nicolò. La gioia della famiglia Pellegrini per l’arrivo del nuovo membro ha suscitato interesse e affetto da parte dei fan e dei media, generando un’atmosfera di festa e gioia attorno al calciatore e alla sua famiglia.

“È nato Nicolò”: La gioia della famiglia Pellegrini

La moglie di Lorenzo Pellegrini, Veronica Martinelli, ha condiviso la lieta notizia della nascita del loro terzo figlio, Nicolò, attraverso un commovente post su Instagram. La coppia, già genitori di Camilla e Thomas, ha accolto con entusiasmo il nuovo arrivato, riempiendo di amore e calore la propria casa. Nonostante l’infortunio che ha tenuto Lorenzo lontano dal campo per un po’, la gioia della nascita del figlio ha portato una nuova luce nella vita del calciatore e della sua famiglia, suscitando l’interesse e l’affetto dei fan e della comunità calcistica. La coppia, legata da un amore solido e duraturo, ha condiviso la gioia della nascita del loro terzo figlio con una tenera dichiarazione sui social media. Nonostante le difficoltà recenti legate all’infortunio e alle critiche della stampa, la nascita di Nicolò ha portato una nuova prospettiva e una gioia senza pari nella vita del calciatore e della sua famiglia.

Chi è Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini è nato il 19 giugno 1996 a Roma, città che ha sempre considerato la sua casa e il cuore della sua carriera calcistica. Fin dalla giovane età, Pellegrini ha dimostrato una passione innata per il calcio, coltivata fin dall’infanzia mentre cresceva tra Cinecittà Est e Roma Sud. La sua formazione inizia con l’Italiacalcio, una società calcistica riservata ai figli dei dipendenti della Banca d’Italia, per poi passare all’ALMAS, un club situato nel quartiere Appio-Latino di Roma. Nel 2005, entra a far parte della squadra giovanile della Roma, continuando a crescere e svilupparsi all’interno del club. Nel corso della sua carriera, Pellegrini ha giocato anche per il Sassuolo per due stagioni, prima di fare ritorno alla Roma nel 2017, dove attualmente ricopre il ruolo di capitano della squadra.

Il talento di Pellegrini non è passato inosservato, poiché è stato convocato nella nazionale Under-21 nel 2016, dimostrando il suo valore e la sua abilità sul campo. Nel 2017, ha avuto l’opportunità di far parte della nazionale maggiore, dimostrando il suo impegno e la sua dedizione nel rappresentare il suo paese a livello internazionale. Nel maggio del 2018, Lorenzo Pellegrini ha giurato amore eterno a Veronica Martinelli, con cui ha costruito una famiglia accogliente e amorevole. La coppia ha dato il benvenuto a due figli, Camilla nel 2019 e Thomas nel 2021. Oggi abbiamo la notizia che il loro terzo figlio è arrivato, aggiungendo un ulteriore capitolo di gioia e amore alla vita del calciatore e della sua famiglia.