Ibrahimovic al Milan? Lo svedese accetterebbe a una sola condizione

Zlatan Ibrahimovic potrebbe fare ritorno al Milan, questa volta in società con un ruolo dirigenziale. Lo svedese però cederebbe alle avance di Cardinale solamente a una condizione: quella di avere un ruolo decisivo e non solamente di facciata. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Napoli-Milan, Giroud fa doppietta e si sfoga contro Pioli

Leggi anche: Vlahovic, la Juventus inizia l’operazione rinnovo contratto

MILAN, ITALY – JUNE 04: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan acknowledges fans after the Serie A match between AC Milan and Hellas Verona at Stadio Giuseppe Meazza on June 04, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il pareggio rimediato dal Milan al Maradona contro il Napoli – ma soprattutto le modalità con cui è arrivato – hanno stimolato le voci di un possibile cambio in panchina, con il possibile esonero di Stefano Pioli in un momento particolarmente delicato per i rossoneri.

Il tecnico però resterà con ogni probabilità sulla panchina del Diavolo per l’intera durata della stagione, ma qualche cambiamento potrebbe esserci comunque. La risposta ai problemi del Diavolo potrebbe infatti essere Zlatan Ibrahimovic. La sua comparsa a Milanello di circa un mese fa non è assolutamente passata inosservata e testimonia come le parti siano ancora molto vicine.

La volontà di Ibrahimovic

Il numero 1 del Milan Gerry Cardinale è da tempo che sta facendo la corte allo svedese e lo ha anche incontrato fisicamente in un hotel a Milano nelle scorse settimane. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Ibra aprirebbe al ritorno ma solamente se a Milanello, vicino a Pioli e agli ex compagni, e con un ruolo che possa essere decisivo e non solamente di facciata.

D’altra parte l’ex attaccante ha anche l’esigenza di proseguire la gestione delle sue attività commerciali. Chiaramente, ciò che lo porterà a prendere una decisione definitiva sarà una vera e propria scelta di vita. Il Milan desidera fortemente (e anche in tempi brevi) un suo ritorno. Ibra ci sta pensando.