Olivier Giroud, il bomber del Milan, ha mostrato il suo malumore verso l’allenatore Stefano Pioli dopo la partita di Serie A contro il Napoli, finita 2-2. Il francese, autore di una doppietta nel primo tempo, è stato sostituito al 80’ minuto e ha reagito con evidente disappunto rifiutandosi di andare in panchina insieme ai compagni preferendo guardare i 10 minuti finali seduto sul cesto delle bevande posto a lato. Non solo: nel post gara, a Milan Tv, ha lanciato una frecciatina al tecnico rossonero, accusandolo di non aver gestito bene la situazione dopo il primo gol subito.

Leggi anche: Il Milan spreca il doppio vantaggio: è 2-2 contro il Napoli

Leggi anche: Pioli: “Dobbiamo chiudere le gare, il Napoli ha i numeri migliori”

“Dopo il primo gol del Napoli loro hanno preso fiducia e noi non sapevamo se dovevamo continuare ad attaccare o a difendere. Sono deluso, frustrato e arrabbiato per questo risultato: avevamo la partita in mano; nel primo tempo potevamo fare quattro gol, nell’intervallo ci siamo detti di essere pronti nel secondo tempo perché loro avrebbero fatto un’altra partita, ma alla fine… Peccato, dovevamo vincere”. Le parole di Olivier Giroud a Milan TV al termine della gara pareggiata 2-2 al Maradona.

Toni stemperati da Giroud nelle interviste successive

Giroud ha poi cercato di stemperare i toni nell’intervista a Sky Sport, spiegando la sua reazione al cambio: “Sono un uomo, non un robot. Ho delle emozioni. Ero deluso perché ero convinto di poter dare ancora una mano alla squadra, ma rispetto la scelta del mister. Poi mi sono calmato. Io voglio sempre il meglio per la mia squadra. Ero frustrato perché dovevamo vincere questa partita”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Olivier Giroud colpisce il pallone in area avversaria (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Lo sfogo di Giroud si aggiunge a quello di Calabria dopo la sconfitta in Champions League contro il Psg e a quello di Leao durante la stessa partita contro il Napoli. Il capitano rossonero aveva criticato duramente l’atteggiamento della squadra nelle gare che contano: “Chi non ci crede, stia a casa. Dobbiamo capire la situazione, sinceramente ultimamente abbiamo subito troppi gol contro le grandi e facciamo poche reti. Dobbiamo essere più intensi, più attenti in fase difensiva, più disposti a fare una corsa in più”. Il portoghese, invece, ieri sera ha chiesto più volte spiegazioni a Pioli per averlo tolto dal campo, fermato da Florenzi che ne aveva capito l’animo adirato.