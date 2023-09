Neymar da record: doppietta con il Brasile e supera Pelé

Neymar realizza una doppietta con il Brasile nella vittoria contro la Bolivia e supera un mito come Pelé nella classifica marcatori della nazionale verdeoro.

Leggi anche: Chiesa lascia la Nazionale per infortunio: Juve in ansia

Leggi anche: Spalletti: “Nazionale forte e Immobile sarà capitano”

Neymar scavalca Pelé

La gara non era partita bene, proprio con un rigore sbagliato da Neymar. La doppietta nel finale però ha garantito al giocatore di scalare la classifica cannoniere della Nazionale brasiliana e raggiungere quota 79. La Federazione verdeoro riconosce a Pelé 77 gol, escludendo quelli contro i club in amichevole. Altri ritengono che o Rey sia a quota 95, ma contano i numeri ufficiali. La carriera di Neymar inoltre è ancora lunga e potrebbe andari avanti ancora per qualche anno, almeno fino al prossimo Mondiale in programma negli USA, Messico e Canada. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Neymar in estate con la maglia del PSG (Photo by Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football/PSG via Getty Images)

La vittoria contro la Bolivia

Per la cronaca, dopo il gol di Rodrygo in apertura il Brasile è riuscito a giocare con più scioltezza. Nelle ripresa è arrivato un assist di Ney per Raphinha e un altro gol dello stesso di Rodygo. La doppietta successiva dell’attaccante dell’Al Hilal ha poi chiusi conti nella vittoria per 5 a 1 contro la Bolivia. “Sono molto felice, non ci sono parole. Mai avrei pensato di poter raggiungere questo record” ha dichiarato il numero dieci brasiliano.

Leggi anche: Rinnovo Maignan: l’agente chiede 10 milioni al Milan