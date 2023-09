Luciano Spalletti è pronto all’esordio della sua Nazionale nella gara in programma oggi contro la Macedonia del nord. Le prime dichiarazioni del ct alla vigilia della sfida.

La trappola dell’esordio

Non sarà una gara semplice per Spalletti, chiamato fin da subito ad una vittoria dopo poco tempo con i propri ragazzi. L’addio inaspettato di Roberto Mancini, volato in Arabia Saudita, ha costretto gli Azzurri ha cambiare radicalmente la preparazione in vista delle gare di qualificazione per gli Europei. Il nuovo ct ha la pressione dell’esordio, ma anche i riflettori mediatici per una gara che ricorda il mancato approdo dell’Italia ai Mondiali proprio per causa della nazionale macedone. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luciano Spalletti dirige gli allenamenti degli Azzurri (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

La scelta di Immobile capitano

“Ho gente forte, abbiamo tutto quello che serve per giocare un buon calcio, ma dovremo essere organizzati. E organizzazione significa anche lasciare spazio all’estro e alla fantasia di chi vede oltre, con quei passaggi che sfuggono agli altri” ha dichiarato Spalletti in conferenza stampa. Il mister si è sbilanciato preannunciando la fascia di capitano di Ciro Immobile nelle gerarchie di squadra, mentre Gigio Donnarumma a sorpresa sarà il vice capitano della Nazionale italiana.

